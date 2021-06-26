Вместо дорог снова реки: Мощный ливень обрушился на Ялту спустя неделю после наводнения
Глава администрации города Янина Павленко собирает оперативный штаб и просит местных жителей сообщать о затоплениях. По её словам, ситуация находится под контролем.
Мощный ливень обрушился на Ялту спустя неделю после наводнения. Видео © Соцсети
Спустя неделю после наводнения на Ялту вновь обрушился мощный ливень с грозой. Местные жители в социальных сетях публикуют кадры разгула стихии.
На записях видно, как мощные потоки воды текут по тротуарам и проезжей части. На одной из улиц города смыло даже спецтехнику, которая участвовала в ликвидации последствий потопа. В городе также слышны раскаты грома.
В связи с непогодой глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что прямо сейчас собирает оперативный штаб, и попросила местных жителей сообщать о вероятных затоплениях. По её словам, в городе находится более 300 сотрудников МЧС и военнослужащие, которые готовы помочь жителям в любую минуту.
"Гремит гроза, льёт ливень. Надеюсь, кратковременно. Сообщайте о проблемных точках", — написала Павленко на своей странице в "Фейсбуке".
Ранее в региональном управлении МЧС объявили штормовое предупреждение на полуострове. До конца дня сегодня в Крыму ожидаются местами обильные ливни, грозы и сильный ветер. В связи с этим МЧС порекомендовало жителям и гостям воздержаться от выхода в море и во внутренние водоёмы.
Напомним, 17 июня мощный циклон обрушился на Крым, это привело к подтоплению Керчи (восток полуострова). Затоплены оказались дороги, машины, дома. Вода проникла даже в больницу, откуда эвакуировали пациентов. На следующий день обильные ливни добрались до Ялты — река Водопадная вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, чего не было около ста лет.
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