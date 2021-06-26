Мощный ливень обрушился на Ялту спустя неделю после наводнения. Видео © Соцсети

Спустя неделю после наводнения на Ялту вновь обрушился мощный ливень с грозой. Местные жители в социальных сетях публикуют кадры разгула стихии.

На записях видно, как мощные потоки воды текут по тротуарам и проезжей части. На одной из улиц города смыло даже спецтехнику, которая участвовала в ликвидации последствий потопа. В городе также слышны раскаты грома.

В связи с непогодой глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что прямо сейчас собирает оперативный штаб, и попросила местных жителей сообщать о вероятных затоплениях. По её словам, в городе находится более 300 сотрудников МЧС и военнослужащие, которые готовы помочь жителям в любую минуту.

"Гремит гроза, льёт ливень. Надеюсь, кратковременно. Сообщайте о проблемных точках", — написала Павленко на своей странице в "Фейсбуке".