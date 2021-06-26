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В Красноярском крае девочка-подросток пострадала при взрыве 100-литрового водонагревателя

Школьницу увезли в больницу с рваной раной руки. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.

26 июня, 13:18

Фото © LIFE

Столитровый водонагреватель взорвался в жилом доме в Ачинске Красноярского края и разнёс квартиру, в которой был установлен. Ранения в результате инцидента получила 13-летняя девочка, ещё две квартиры оказались частично повреждены, сообщает источник Лайфа. В нашем распоряжении оказались кадры с места событий.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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В доме, где произошёл взрыв, оказались выбиты стёкла, входная дверь, повреждены стены. При происшествии рваную рану руки получила 13-летняя девочка. Она находилась в одной из квартир, когда произошёл хлопок. Подростка доставили в детскую городскую больницу.

Из дома самостоятельно выбралось 10 человек. Жильцы повреждённых квартир отказались от временного убежища. Люди разместились у родственников и знакомых.

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В настоящее время место происшествия охраняют сотрудники полиции. У дома работает следственно-оперативная группа, обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали при мощном взрыве в пятиэтажке под Киевом. После того как раздался хлопок, в помещении начался пожар, который быстро перекинулся на крышу. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали 40 жильцов в безопасное место.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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