В Красноярском крае девочка-подросток пострадала при взрыве 100-литрового водонагревателя

Столитровый водонагреватель взорвался в жилом доме в Ачинске Красноярского края и разнёс квартиру, в которой был установлен. Ранения в результате инцидента получила 13-летняя девочка, ещё две квартиры оказались частично повреждены, сообщает источник Лайфа. В нашем распоряжении оказались кадры с места событий.









В доме, где произошёл взрыв, оказались выбиты стёкла, входная дверь, повреждены стены. При происшествии рваную рану руки получила 13-летняя девочка. Она находилась в одной из квартир, когда произошёл хлопок. Подростка доставили в детскую городскую больницу.

Из дома самостоятельно выбралось 10 человек. Жильцы повреждённых квартир отказались от временного убежища. Люди разместились у родственников и знакомых.

В настоящее время место происшествия охраняют сотрудники полиции. У дома работает следственно-оперативная группа, обстоятельства случившегося выясняются.