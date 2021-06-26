В Красноярском крае девочка-подросток пострадала при взрыве 100-литрового водонагревателя
Школьницу увезли в больницу с рваной раной руки. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.
Фото © LIFE
Столитровый водонагреватель взорвался в жилом доме в Ачинске Красноярского края и разнёс квартиру, в которой был установлен. Ранения в результате инцидента получила 13-летняя девочка, ещё две квартиры оказались частично повреждены, сообщает источник Лайфа. В нашем распоряжении оказались кадры с места событий.
В доме, где произошёл взрыв, оказались выбиты стёкла, входная дверь, повреждены стены. При происшествии рваную рану руки получила 13-летняя девочка. Она находилась в одной из квартир, когда произошёл хлопок. Подростка доставили в детскую городскую больницу.
Из дома самостоятельно выбралось 10 человек. Жильцы повреждённых квартир отказались от временного убежища. Люди разместились у родственников и знакомых.
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В настоящее время место происшествия охраняют сотрудники полиции. У дома работает следственно-оперативная группа, обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали при мощном взрыве в пятиэтажке под Киевом. После того как раздался хлопок, в помещении начался пожар, который быстро перекинулся на крышу. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали 40 жильцов в безопасное место.
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