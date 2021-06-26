Губернаторы российских регионов встретились с молодыми активистами накануне Дня молодёжи
Так, например, глава ЯНАО прочитал лекцию на ледоколе у самых "Ворот Арктики", а губернатор Смоленской области наградил самых активных молодых жителей региона.
Фото © Предоставлено Лайфу
Встреча с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. Видео © Предоставлено Лайфу
Губернаторы российских регионов встретились с активистами в рамках онлайн-марафона "ЯМолодость", а также провели лекции. Об этом сообщает пресс-служба "Росмолодёжи". Мероприятия прошли накануне Дня молодёжи, который отмечается 27 июня.
Так, например, глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провёл лекцию об Арктике в необычной локации — на ледоколе "Андрей Вилькицкий" в районе уникального терминала "Ворота Арктики", а губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о великих географических открытиях.
Встречи молодёжи с губернаторами прошли в Саратовской области, Красноярском крае, Республике Хакасия, на Кубани, а также в Карелии, Псковской и Костромской областях. Мероприятия сопровождались различными активностями и конкурсами. Так, например, глава Смоленской области Алексей Островский наградил особо активных представителей молодёжи региона, а глава Ставрополья Владимир Владимиров ответил на интересующие вопросы активистов и сыграл с ними в интеллектуальном квизе.
Встреча с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Видео © Предоставлено Лайфу
В свою очередь губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в рамках встречи обратился к выпускникам школ и пожелал им, чтобы сбывались все самые смелые мечты, а по жизни встречались только хорошие люди.
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Ранее Лайф рассказывал, что активисты из российских регионов приняли участие в акции "Молодость объединяет". Так, на мостах в различных населённых пунктах появились плакаты с разными посланиями и пожеланиями для молодёжи.
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