НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Губернаторы российских регионов встретились с молодыми активистами накануне Дня молодёжи

Так, например, глава ЯНАО прочитал лекцию на ледоколе у самых "Ворот Арктики", а губернатор Смоленской области наградил самых активных молодых жителей региона.

26 июня, 13:44

Фото © Предоставлено Лайфу

Встреча с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. Видео © Предоставлено Лайфу

Губернаторы российских регионов встретились с активистами в рамках онлайн-марафона "ЯМолодость", а также провели лекции. Об этом сообщает пресс-служба "Росмолодёжи". Мероприятия прошли накануне Дня молодёжи, который отмечается 27 июня.

Так, например, глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провёл лекцию об Арктике в необычной локации — на ледоколе "Андрей Вилькицкий" в районе уникального терминала "Ворота Арктики", а губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о великих географических открытиях.

  • Встреча с губернатором Ставропольского края. Фото © "ВКонтакте" / Молодёжь Ставрополья
    Встреча с губернатором Ставропольского края. Фото © "ВКонтакте" / Молодёжь Ставрополья
  • Встреча с губернатором Смоленской области. Фото © Предоставлено Лайфу
    Встреча с губернатором Смоленской области. Фото © Предоставлено Лайфу
  • Встреча с губернатором Краснодарского края. Фото © Предоставлено Лайфу
    Встреча с губернатором Краснодарского края. Фото © Предоставлено Лайфу

Встреча с губернатором Ставропольского края. Фото © "ВКонтакте" / Молодёжь Ставрополья

1 / 3

Встречи молодёжи с губернаторами прошли в Саратовской области, Красноярском крае, Республике Хакасия, на Кубани, а также в Карелии, Псковской и Костромской областях. Мероприятия сопровождались различными активностями и конкурсами. Так, например, глава Смоленской области Алексей Островский наградил особо активных представителей молодёжи региона, а глава Ставрополья Владимир Владимиров ответил на интересующие вопросы активистов и сыграл с ними в интеллектуальном квизе.

Встреча с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Видео © Предоставлено Лайфу

В свою очередь губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в рамках встречи обратился к выпускникам школ и пожелал им, чтобы сбывались все самые смелые мечты, а по жизни встречались только хорошие люди.

"Золотая копилка" Петербурга: На "Алых парусах" отметили почти 500 "стобалльных" выпускников Северной столицы

"Золотая копилка" Петербурга: На "Алых парусах" отметили почти 500 "стобалльных" выпускников Северной столицы

Ранее Лайф рассказывал, что активисты из российских регионов приняли участие в акции "Молодость объединяет". Так, на мостах в различных населённых пунктах появились плакаты с разными посланиями и пожеланиями для молодёжи.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин: Регионам нужно проводить ответственную финансовую политику

19 июня, 13:25

Хайп превыше всего: питерские тиктокеры разбили заполненную доверху попкорном машину каршеринга

8 апреля, 12:01

В России с 1 июля стартует программа диспансеризации

сегодня в 14:11

Пилот Red Bull Ферстаппен второй раз подряд выиграл квалификацию в "Формуле-1"

сегодня в 14:17

"Поздоровался, выпил кофейку и полетел": В Татарстане проводят проверку после приземления вертолёта на пляж с отдыхающими

сегодня в 14:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1