Губернаторы российских регионов встретились с молодыми активистами накануне Дня молодёжи

Встреча с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. Видео © Предоставлено Лайфу

Губернаторы российских регионов встретились с активистами в рамках онлайн-марафона "ЯМолодость", а также провели лекции. Об этом сообщает пресс-служба "Росмолодёжи". Мероприятия прошли накануне Дня молодёжи, который отмечается 27 июня.

Так, например, глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провёл лекцию об Арктике в необычной локации — на ледоколе "Андрей Вилькицкий" в районе уникального терминала "Ворота Арктики", а губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о великих географических открытиях.







Встречи молодёжи с губернаторами прошли в Саратовской области, Красноярском крае, Республике Хакасия, на Кубани, а также в Карелии, Псковской и Костромской областях. Мероприятия сопровождались различными активностями и конкурсами. Так, например, глава Смоленской области Алексей Островский наградил особо активных представителей молодёжи региона, а глава Ставрополья Владимир Владимиров ответил на интересующие вопросы активистов и сыграл с ними в интеллектуальном квизе.

Встреча с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Видео © Предоставлено Лайфу

В свою очередь губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в рамках встречи обратился к выпускникам школ и пожелал им, чтобы сбывались все самые смелые мечты, а по жизни встречались только хорошие люди.