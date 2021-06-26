"Поздоровался, выпил кофейку и полетел": В Татарстане проводят проверку после приземления вертолёта на пляж с отдыхающими
Пострадавших в результате инцидента нет, однако два человека едва успели отскочить от винтокрылой машины. Правоохранители примут исчерпывающие меры прокурорского реагирования по результатам проверки.
В Татарстане проводят проверку после приземления вертолёта на пляж с отдыхающими. Видео © "ВКонтакте" / Что случилось? | Казань | Татарстан
В Татарстане транспортная прокуратура организовала проверку по факту опасного маневрирования и приземления вертолёта на пляже в городе Лаишево. Об этом сообщает издание "Бизнес Online" со ссылкой на представителя ведомства.
"Организована и проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По результатам проведения проверки к лицам, допустившим нарушения действующего законодательства, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", — отметил собеседник.
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Инцидент произошёл накануне вечером, 25 июня. Один из отдыхающих заснял происходящее на видео. На кадрах видно, что вертолёт на мгновение завис над водой, а затем, постепенно снижаясь, двинулся к берегу, где в этот момент было много людей. О пострадавших в результате случившегося не сообщается, однако два человека еле успели отскочить от винтокрылой машины.
По словам автора ролика, вертолёт задержался на пляже недолго: пилот "поздоровался, выпил кофейку и улетел".
Ранее Лайф рассказывал, что в Архангельской области потерпел крушение легкомоторный самолёт. Связь с летательным аппаратом исчезла, когда он выполнял авиапатрулирование в Верхнетоемском районе по мониторингу лесопожарной обстановки. На борту находилось два человека, оба выжили. Пострадавшие были погружены в вертолёт Ми-8 и перевезены на посадочную площадку Котлас, откуда бригадами скорой помощи были доставлены в Котласскую центральную городскую больницу с травмами различной степени тяжести.
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