В Татарстане проводят проверку после приземления вертолёта на пляж с отдыхающими. Видео © "ВКонтакте" / Что случилось? | Казань | Татарстан

В Татарстане транспортная прокуратура организовала проверку по факту опасного маневрирования и приземления вертолёта на пляже в городе Лаишево. Об этом сообщает издание "Бизнес Online" со ссылкой на представителя ведомства.

"Организована и проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По результатам проведения проверки к лицам, допустившим нарушения действующего законодательства, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", — отметил собеседник.

Инцидент произошёл накануне вечером, 25 июня. Один из отдыхающих заснял происходящее на видео. На кадрах видно, что вертолёт на мгновение завис над водой, а затем, постепенно снижаясь, двинулся к берегу, где в этот момент было много людей. О пострадавших в результате случившегося не сообщается, однако два человека еле успели отскочить от винтокрылой машины.

По словам автора ролика, вертолёт задержался на пляже недолго: пилот "поздоровался, выпил кофейку и улетел".