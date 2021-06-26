Эрдоган пообещал завершить строительство канала в обход Босфора за шесть лет

Порядка 15 миллиардов долларов уйдёт на реализацию грандиозного проекта канала "Стамбул", который будет проходить параллельно Босфору. Как сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, водная артерия между Мраморным и Чёрным морями будет реализована за шесть лет.

"Этот проект стоимостью в 15 миллиардов долларов даст новое дыхание для нашей внешней торговли. Планируем за шесть лет закончить строительство канала. В скором времени он себя сможет окупить", — сказал турецкий лидер на торжественной церемонии начала строительства канала.

В церемонии закладки фундамента первого из шести мостов принимает участие Эрдоган, министр транспорта и инфраструктуры республики Адиль Караисмаилоглу и другие официальные лица.