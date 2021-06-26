Эрдоган пообещал завершить строительство канала в обход Босфора за шесть лет
"Стамбул" сможет окупить себя очень скоро, подчеркнул президент Турции. По его словам, проект вдохнёт новую жизнь во внешнюю торговлю республики.
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Wikipedia
Порядка 15 миллиардов долларов уйдёт на реализацию грандиозного проекта канала "Стамбул", который будет проходить параллельно Босфору. Как сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, водная артерия между Мраморным и Чёрным морями будет реализована за шесть лет.
"Этот проект стоимостью в 15 миллиардов долларов даст новое дыхание для нашей внешней торговли. Планируем за шесть лет закончить строительство канала. В скором времени он себя сможет окупить", — сказал турецкий лидер на торжественной церемонии начала строительства канала.
В церемонии закладки фундамента первого из шести мостов принимает участие Эрдоган, министр транспорта и инфраструктуры республики Адиль Караисмаилоглу и другие официальные лица.
Как уже писал Лайф, этот амбициозный проект был задуман ещё во времена Сулеймана Великолепного — в XVI веке. Турецкие власти считают, что появление этой искусственной водной артерии принесёт немалые вливания в казну. Поскольку "Стамбул" создаётся рукотворно на национальной территории, считают турецкие власти, Анкара имеет полную власть над ним.
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