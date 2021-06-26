Пилот Red Bull Ферстаппен второй раз подряд выиграл квалификацию в "Формуле-1"
Фото © Twitter/F1
После семи этапов голландец лидирует в общем зачёте. Он опережает семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона на 12 очков.
Голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Штирии — восьмого этапа чемпионата мира "Формулы-1". Спортсмены соревновались на автодроме "Ред Булл Ринг" в австрийском Шпильберге.
23-летний гонщик завоевал вторую поул-позицию подряд, третью в сезоне и шестую в карьере. В ходе решающего сегмента квалификации он выиграл 194 тысячных секунды у финского пилота Mercedes Валттери Боттасса, показавшего второй результат.
При этом в воскресной гонке Боттас будет стартовать лишь с пятого места. Он был оштрафован на три позиции за опасный разворот на пит-лейн во время свободных заездов.
В результате вторым стартует семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, также представляющий Mercedes. Он показал третий результат, но в связи со штрафом своего партнёра по команде поднимется на одну позицию вверх.
В шестёрку сильнейших по итогам квалификации также вошли британец Ландо Норрис из McLaren, мексиканский пилот Red Bull Серхио Перес и француз Пьер Гасли, представляющий Toro Rosso. Российский пилот Haas Никита Мазепин занял последнее, 20-е место.
Фото © Twitter / F1
В общем зачёте чемпионата мира лидирует Ферстаппен, набравший 131 очко. Вторым идёт Хэмилтон (119 баллов), третьим — Перес (84). У Мазепина пока набранных очков нет.