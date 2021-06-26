Пилот Red Bull Ферстаппен второй раз подряд выиграл квалификацию в "Формуле-1"

Голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Штирии — восьмого этапа чемпионата мира "Формулы-1". Спортсмены соревновались на автодроме "Ред Булл Ринг" в австрийском Шпильберге.

23-летний гонщик завоевал вторую поул-позицию подряд, третью в сезоне и шестую в карьере. В ходе решающего сегмента квалификации он выиграл 194 тысячных секунды у финского пилота Mercedes Валттери Боттасса, показавшего второй результат.

При этом в воскресной гонке Боттас будет стартовать лишь с пятого места. Он был оштрафован на три позиции за опасный разворот на пит-лейн во время свободных заездов.

В результате вторым стартует семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, также представляющий Mercedes. Он показал третий результат, но в связи со штрафом своего партнера по команде поднимется на одну позицию вверх.

В шестёрку сильнейших по итогам квалификации также вошли британец Ландо Норрис из McLaren, мексиканский пилот Red Bull Серхио Перес и француз Пьер Гасли, представляющий Toro Rosso. Российский пилот Haas Никита Мазепин занял последнее, 20-е место.

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