Кириенко призвал российскую молодёжь использовать возможности для самореализации, создаваемые государством
Во время выступления на онлайн-марафоне "ЯМолодость" первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ также поблагодарил юных волонтёров за помощь, в том числе во время пандемии коронавируса и наводнения в Крыму.
Сергей Кириенко. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко поздравил россиян с наступающим Днём молодёжи во время онлайн-марафона "ЯМолодость", который проходит на официальной странице "Росмолодёжи" в соцсети "ВКонтакте".
"Самое главное, чтобы перед вами были открыты все двери. Логика открытых дверей лежит в основе всех проектов, которые государство сегодня создаёт для молодёжи. <…> Воспользуйтесь этими возможностями, пробуйте, ошибайтесь, набивайте шишки", — обратился Кириенко к участникам марафона.
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Во время выступления он также поблагодарил юных волонтёров за помощь, в том числе во время пандемии коронавируса и наводнения в Крыму. Вместе с тем Кириенко отметил, что сейчас в стране есть платформа "Россия — страна возможностей", которая объединяет проекты, направленные на развитие молодёжи в различных сферах. "От того, какой выбор вы сделаете, от этого зависит и жизнь страны. Потому что будущее России в ваших руках", — добавил первый замруководителя Администрации Президента РФ.
Онлайн-марафон "Росмолодёжи" "ЯМолодость" стартовал сегодня, 26 июня, в соцсети "ВКонтакте". А завтра, 27 июня, в России отмечается День молодёжи. В рамках мероприятия пройдут просветительские лекции, встречи с блогерами, диалоги с участниками "Большой перемены" и многое другое.
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Ранее Лайф рассказывал, что свыше 25 тысяч человек стали победителями проектов платформы "Россия — страна возможностей". За всё время её действия в мероприятиях приняло участие более пяти миллионов человек. Среди них много школьников и студентов.
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