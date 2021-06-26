Кириенко призвал российскую молодёжь использовать возможности для самореализации, создаваемые государством

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко поздравил россиян с наступающим Днём молодёжи во время онлайн-марафона "ЯМолодость", который проходит на официальной странице "Росмолодёжи" в соцсети "ВКонтакте".

"Самое главное, чтобы перед вами были открыты все двери. Логика открытых дверей лежит в основе всех проектов, которые государство сегодня создаёт для молодёжи. <…> Воспользуйтесь этими возможностями, пробуйте, ошибайтесь, набивайте шишки", — обратился Кириенко к участникам марафона.

Во время выступления он также поблагодарил юных волонтёров за помощь, в том числе во время пандемии коронавируса и наводнения в Крыму. Вместе с тем Кириенко отметил, что сейчас в стране есть платформа "Россия — страна возможностей", которая объединяет проекты, направленные на развитие молодёжи в различных сферах. "От того, какой выбор вы сделаете, от этого зависит и жизнь страны. Потому что будущее России в ваших руках", — добавил первый замруководителя Администрации Президента РФ.

Онлайн-марафон "Росмолодёжи" "ЯМолодость" стартовал сегодня, 26 июня, в соцсети "ВКонтакте". А завтра, 27 июня, в России отмечается День молодёжи. В рамках мероприятия пройдут просветительские лекции, встречи с блогерами, диалоги с участниками "Большой перемены" и многое другое.