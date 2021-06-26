Трое мужчин погибли во время рыбалки в Красноярском крае, перевернувшись на лодке

В Норильске следователи проводят проверку по факту гибели трёх рыбаков на реке Норильской. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"В следственные органы поступила информация о том, что на реке Норильской опрокинулась лодка с тремя рыбаками. В результате трое мужчин погибли. По данному факту проводится процессуальная проверка", — сказано в сообщении.

По предварительным данным, накануне ночью трое мужчин 31, 32 и 37 лет отправились на речную рыбалку на резиновой лодке с мотором. Рано утром охранник одной из организаций вблизи моста автодороги Норильск — Талнах услышал крики о помощи, а затем заметил перевёрнутую лодку и людей в воде. Мужчина поспешил вызвать спасателей, однако те обнаружили лишь три бездыханных тела. Следователи предполагают, что причиной трагедии стали сложные погодные условия.