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Трое мужчин погибли во время рыбалки в Красноярском крае, перевернувшись на лодке

Рыбаки успели позвать на помощь, однако из воды спасатели извлекли уже бездыханные тела. Предположительно, трагедия произошла из-за сложных погодных условий.

26 июня, 14:30
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Норильске следователи проводят проверку по факту гибели трёх рыбаков на реке Норильской. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"В следственные органы поступила информация о том, что на реке Норильской опрокинулась лодка с тремя рыбаками. В результате трое мужчин погибли. По данному факту проводится процессуальная проверка", — сказано в сообщении.

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По предварительным данным, накануне ночью трое мужчин 31, 32 и 37 лет отправились на речную рыбалку на резиновой лодке с мотором. Рано утром охранник одной из организаций вблизи моста автодороги Норильск — Талнах услышал крики о помощи, а затем заметил перевёрнутую лодку и людей в воде. Мужчина поспешил вызвать спасателей, однако те обнаружили лишь три бездыханных тела. Следователи предполагают, что причиной трагедии стали сложные погодные условия.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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