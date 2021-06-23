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Пара погибла во время романтической прогулки по озеру, попав под лопасти лодки с пьяными туристами

Девушке едва не оторвало ногу, а парень получил жуткую рану на животе, однако виновники столкновения решили просто скрыться.

23 июня, 07:29
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Фото © Facebook / 6000 Sardine Lago di Garda e Salò и Umberto Garzarella

На днях на живописном озере Гарда — самом большом в Италии и расположенном у подножия Альп — произошёл трагичный случай. Влюблённая парочка устроила себе вечером водную прогулку, но эта идея пришла в голову не только им. Два 52-летних туриста из Германии прихватили алкоголь и закуски и отправились бороздить озеро на моторной лодке.

Фото © Facebook / 6000 Sardine Lago di Garda e Salò и Umberto Garzarella

Фото © Facebook / 6000 Sardine Lago di Garda e Salò и Umberto Garzarella

В результате их весёлого состояния мужчины случайно устроили столкновение с лодкой 25-летней Гретты Недротти и 37-летнего Умберто Гарцареллы. Пара получила серьёзные травмы, угодив под лопасти, — у девушки почти оторвало ногу, а парню глубоко порезало живот, пишет Daily Star.

Фото © Facebook / Chiosco Madai и Umberto Garzarella

Фото © Facebook / Chiosco Madai и Umberto Garzarella

Пьяные туристы из Мюнхена не оказали им первую помощь и даже не вызвали скорую, а скрылись с места аварии. Полиции они сказали, что не заметили ничего странного и тем более никакого столкновения. Однако повреждения на их лодке были явными — именно по ним и удалось найти мужчин. Их не задержали, но запретили покидать страну до окончания расследования.

Фото © Facebook / Marco Camanini и Umberto Garzarella

Фото © Facebook / Marco Camanini и Umberto Garzarella

Грета и Умберто давно были вместе и часто отдыхали на природе. Парень любил ходить под парусом, поэтому имел собственную лодку — на ней пара и отправилась тогда кататься по Гарде. К редким выходным влюблённые относились с трепетом из-за усиленной работы. Умберто владел собственной компанией по обслуживанию бойлеров, а Грета работала стилистом-парикмахером, во время пандемии отложив изучение экономики в университете.

Последнее фото девушки, погибшей в ДТП под Нижним Новгородом, раскрыло настоящую причину её смерти

Последнее фото девушки, погибшей в ДТП под Нижним Новгородом, раскрыло настоящую причину её смерти

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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