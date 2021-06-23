Пара погибла во время романтической прогулки по озеру, попав под лопасти лодки с пьяными туристами

На днях на живописном озере Гарда — самом большом в Италии и расположенном у подножия Альп — произошёл трагичный случай. Влюблённая парочка устроила себе вечером водную прогулку, но эта идея пришла в голову не только им. Два 52-летних туриста из Германии прихватили алкоголь и закуски и отправились бороздить озеро на моторной лодке.

В результате их весёлого состояния мужчины случайно устроили столкновение с лодкой 25-летней Гретты Недротти и 37-летнего Умберто Гарцареллы. Пара получила серьёзные травмы, угодив под лопасти, — у девушки почти оторвало ногу, а парню глубоко порезало живот, пишет Daily Star.

Фото © Facebook / Chiosco Madai и Umberto Garzarella

Пьяные туристы из Мюнхена не оказали им первую помощь и даже не вызвали скорую, а скрылись с места аварии. Полиции они сказали, что не заметили ничего странного и тем более никакого столкновения. Однако повреждения на их лодке были явными — именно по ним и удалось найти мужчин. Их не задержали, но запретили покидать страну до окончания расследования.

Фото © Facebook / Marco Camanini и Umberto Garzarella