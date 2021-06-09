Последнее фото девушки, погибшей в ДТП под Нижним Новгородом, раскрыло настоящую причину её смерти

Семье 26-летней Елены Лузиной из Нижнего Новгорода сейчас приходится нелегко. Три дня назад девушка направилась в область, но на 18-м километре автодороги Тонкино – Шахунья не справилась с управлением и слетела в кювет. Машина перевернулась и осталась в таком положении, пока мимо проезжавший парень не заметил её среди кустов, пишут "Плохие новости".

Он вызвал скорую и полицию, но девушка была уже мертва. По версии ГИБДД, Елена просто разогналась на неподходящем участке дороги и вылетела на обочину, а затем вниз. Ничего странного правоохранители не заметили, пока не заглянули в телефон девушки. Её последнее фото оказалось слишком подозрительным. На нём Елена запечатлела свою машину с отлетевшим крылом.