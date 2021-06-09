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Последнее фото девушки, погибшей в ДТП под Нижним Новгородом, раскрыло настоящую причину её смерти

Перевернувшуюся машину вместе с Еленой обнаружил случайный водитель, который проезжал по тому же маршруту.

9 июня, 09:38

Фото © "ВКонтакте" / "Плохие новости"

Семье 26-летней Елены Лузиной из Нижнего Новгорода сейчас приходится нелегко. Три дня назад девушка направилась в область, но на 18-м километре автодороги Тонкино – Шахунья не справилась с управлением и слетела в кювет. Машина перевернулась и осталась в таком положении, пока мимо проезжавший парень не заметил её среди кустов, пишут "Плохие новости".

Фото © "ВКонтакте" / "Плохие новости"

Фото © "ВКонтакте" / "Плохие новости"

Он вызвал скорую и полицию, но девушка была уже мертва. По версии ГИБДД, Елена просто разогналась на неподходящем участке дороги и вылетела на обочину, а затем вниз. Ничего странного правоохранители не заметили, пока не заглянули в телефон девушки. Её последнее фото оказалось слишком подозрительным. На нём Елена запечатлела свою машину с отлетевшим крылом.

Фото © "ВКонтакте" / "Плохие новости"

Фото © "ВКонтакте" / "Плохие новости"

Но родственники утверждают, что, когда девушка выезжала из дома, её "пежо" был в отличном состоянии — супруг лично в этом убедился. Теперь семья Елены уверена, что у девушки произошёл конфликт на дороге, который и привёл к трагедии. Вероятно, кто-то решил напасть на красивую девушку, оказавшуюся одной на трассе, или не сдержал ярость из-за небольшого столкновения, которое и повредило авто Елены. Так или иначе, с этим будут разбираться правоохранители.

Тело 22-летней матери нашли в лесу под Оренбургом, только когда её друг сознался в жестоком убийстве

Тело 22-летней матери нашли в лесу под Оренбургом, только когда её друг сознался в жестоком убийстве

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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