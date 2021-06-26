Медики назвали главные симптомы и опасность избытка витамина D

Польза витамина D для организма огромна, но бесконтрольный приём этого вещества может спровоцировать серьёзные проблемы со здоровьем. Об этом сообщила газета Daily Express со ссылкой на медицинский портал Medical News Today.

В материале отмечается, что это вещество помогает организму человека усваивать кальций и фосфор. Однако если уровень витамина D в крови выше 150 нанограммов на миллилитр, то возникает интоксикация. Кроме того, последствия переизбытка макроэлемента могут сохраняться в течение нескольких месяцев после прекращения его приёма. Всё дело в том, что витамин D накапливается в жирах и медленно высвобождается в кровь.

К другим последствиям перенасыщения организма этим веществом медики относят боли в спине или костях, гипертонию, тошноту, а также слабость в мышцах. При этом во время лечения побочек интоксикации витамином D специалисты советуют воздержаться от его приёма, а также ограничить кальций в рационе.