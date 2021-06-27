Трамп на митинге дал оценку отношениям с Путиным

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что у него были хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на давление, которое Белый дом оказывал на Москву посредством санкций. Об этом миллиардер сказал на первой его встрече со сторонниками после ухода из администрации.

По мнению Трампа, его преемник Джо Байден "ведёт экономику и страну к разрухе". Он остановил создание газопровода Keystone XL из Канады, но отказался от давления на проект прокладки газопровода "Северный поток – 2".

"Я остановил этот газопровод, ввёл санкции. И у меня были хорошие отношения с Путиным", — заявил Трамп, добавив, что "это хорошо, это не плохо".