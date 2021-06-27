Трамп обвинил Россию в уничтожении Америки при Байдене

Иностранные державы, в том числе Россия, уничтожают США при действующем президенте Джо Байдене. Такого мнения придерживается бывший американский лидер Дональд Трамп.

"Китай, Россия и Иран унижают нашу страну. Джо Байден уничтожает нашу страну перед нашими глазами", — сказал он, выступая на митинге в Огайо.

Он вновь заявил, что демократы подтасовали результаты президентских выборов в 2020 году, а также упомянул ситуацию на границе, где сейчас наблюдается рост притока нелегальных мигрантов. В этой связи бывший президент США призвал республиканцев к совместной работе над "гигантской победой" на следующих выборах.