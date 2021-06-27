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Трамп обвинил Россию в уничтожении Америки при Байдене

Бывший лидер США призвал республиканцев к совместной работе над "гигантской победой" на следующих выборах.

27 июня, 00:57
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Фото © flickr / gageskidmore

Иностранные державы, в том числе Россия, уничтожают США при действующем президенте Джо Байдене. Такого мнения придерживается бывший американский лидер Дональд Трамп.

"Китай, Россия и Иран унижают нашу страну. Джо Байден уничтожает нашу страну перед нашими глазами", — сказал он, выступая на митинге в Огайо.

Он вновь заявил, что демократы подтасовали результаты президентских выборов в 2020 году, а также упомянул ситуацию на границе, где сейчас наблюдается рост притока нелегальных мигрантов. В этой связи бывший президент США призвал республиканцев к совместной работе над "гигантской победой" на следующих выборах.

Трамп призвал "сонного Джо" Байдена не уснуть на встрече с Путиным

Трамп призвал "сонного Джо" Байдена не уснуть на встрече с Путиным

Напомним, 6 июня Трамп второй раз выступил публично после ухода с поста президента США. Политик сделал ряд громких заявлений, в частности раскритиковал Байдена за то, что тот "позволил" России достроить "Северный поток – 2", потребовал с Китая 10 триллионов долларов репараций за пандемию коронавируса и выругался во время выступления, говоря о попытках демократов "достать" его.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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