На Урале задержан продавец липовых медотводов от вакцинации

В Свердловской области полицейские задержали мужчину, который подозревается в сбыте поддельных медицинских справок — медотводов от вакцинации. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД РФ Валерий Горелых.

"Он сбыл покупателям, а в их роли выступили представители МВД, четыре справки, оформленные якобы в трёх больницах Екатеринбурга. За каждую из них сыщики заплатили по одной тысяче рублей. У горе-бизнесмена изъяты поддельные печати и несколько конвертов с другими липовыми документами по CoViD-19", — сказал Горелых.

Задержанный уже дал признательные показания и даже подписал явку с повинной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".