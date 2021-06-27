На Урале задержан продавец липовых медотводов от вакцинации
У горе-бизнесмена изъяты поддельные печати и несколько конвертов с другими документами по CoViD-19.
Фото © Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
В Свердловской области полицейские задержали мужчину, который подозревается в сбыте поддельных медицинских справок — медотводов от вакцинации. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД РФ Валерий Горелых.
"Он сбыл покупателям, а в их роли выступили представители МВД, четыре справки, оформленные якобы в трёх больницах Екатеринбурга. За каждую из них сыщики заплатили по одной тысяче рублей. У горе-бизнесмена изъяты поддельные печати и несколько конвертов с другими липовыми документами по CoViD-19", — сказал Горелых.
Задержанный уже дал признательные показания и даже подписал явку с повинной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".
На вопрос борцов с преступностью о причинах такого криминального заработка подозреваемый ответил, что его привлёк достаточно лёгкий способ добыть деньги. Он не думал, что на его след так быстро выйдут полицейские.
Напомним, что в нескольких регионах страны уже действует обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. Чаще всего это касается сотрудников сфер торговли, транспорта, общепита и услуг, а также пациентов из групп риска по хроническим заболеваниям. Первым регионом, где ввели подобные меры, стала Москва. Вслед за столицей обязательную вакцинацию ввели в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Кузбассе, Тверской и Нижегородской областях, в Калининграде, Ненецком автономном округе и на Сахалине. В Туле процедура стала обязательной для людей из групп риска.
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