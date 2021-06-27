Синоптик рассказал, когда в Москву вернётся "человеческая" температура
С понедельника погода начнёт меняться, а ветер усилится, что может привести к похолоданию.
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Аномальная жара в Москве начнёт уходить уже во вторник. Как говорит научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, с этого времени температура днём будет составлять 24–29 градусов, а к среде опустится до 25–26.
"29 июня уже уверенный прогноз, что будет облачно с прояснениями. И температура будет высокой, но уже не настолько. Ночью будет 19–21 градус, по области даже до 16 градусов, а это уже всё-таки человеческая температура. 30 июня дневная температура будет уже 25–26 градусов", — рассказал синоптик в беседе с ТАСС.
Но вот в воскресенье ожидаются дожди, которые к понедельнику охватят большую часть столицы. Также с понедельника ветер усилится до 17 м/с.
Ранее в МЧС предупредили москвичей о сильной жаре в воскресенье. В ведомстве дали ряд рекомендаций и отметили, что в случае ЧП необходимо позвонить по номеру 101.
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