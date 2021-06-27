Обнародовано новое противопоказание для вакцинации "Спутником V"

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" не рекомендуется применять для кормящих матерей. Риск для ребёнка не исключён. Об этом говорится в обновлённой инструкции к препарату.

Как следует из документа, клинические данные по применению препарата у кормящих грудью женщин отсутствуют. Поэтому нет возможности исключить риск для новорождённых и младенцев на грудном вскармливании.

"В связи с этим применение препарата "Гам-ковид-вак" в период грудного вскармливания противопоказано", — отмечается в инструкции.