Обнародовано новое противопоказание для вакцинации "Спутником V"
В обновлённой инструкции к препарату говорится об отсутствии данных по его клиническому применению в определённых условиях.
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Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" не рекомендуется применять для кормящих матерей. Риск для ребёнка не исключён. Об этом говорится в обновлённой инструкции к препарату.
Как следует из документа, клинические данные по применению препарата у кормящих грудью женщин отсутствуют. Поэтому нет возможности исключить риск для новорождённых и младенцев на грудном вскармливании.
"В связи с этим применение препарата "Гам-ковид-вак" в период грудного вскармливания противопоказано", — отмечается в инструкции.
Что же касается периода беременности, то применять "Спутник V" рекомендуется только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Опыта клинического применения препарата "Гам-ковид-вак" при беременности также нет.
Лайф сообщал, что российский Минздрав разрешил даже беременным россиянкам вакцинироваться "Спутником V". Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
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