Китай отреагировал на обвинения в шантаже Украины вакцинами

Китайским властям не известно о том, чтобы Украина столкнулась с какими-либо трудностями при импорте вакцин из Китая. Об этом заявили в пресс-службе МИД Китая. Там прокомментировали сообщения Associated Press о том, что Пекин якобы угрожал Киеву не поставлять вакцины.

"Мы не слышали, чтобы Украина столкнулась с какими-либо трудностями при импорте вакцин из Китая. Предоставление Китаем вакцин и противоэпидемических материалов другим странам не предназначено для получения выгоды от других стран, и здесь нет никакой геополитической цели или каких-либо дополнительных политических условий", — говорится в сообщении МИД Китая.

Вместе с тем там подчеркнули, что Пекин приветствует решение Украины отозвать свою подпись под заявлением о нарушении прав человека в китайском регионе Синьцзян.