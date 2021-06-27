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Китай отреагировал на обвинения в шантаже Украины вакцинами

В Поднебесной утверждают, что поставляют препараты другим странам без какой-либо политической выгоды.

26 июня, 22:26
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/RBATVBelem" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Rede Brasil Amazônia</a></p>

Фото © Twitter / Rede Brasil Amazônia

Китайским властям не известно о том, чтобы Украина столкнулась с какими-либо трудностями при импорте вакцин из Китая. Об этом заявили в пресс-службе МИД Китая. Там прокомментировали сообщения Associated Press о том, что Пекин якобы угрожал Киеву не поставлять вакцины.

"Мы не слышали, чтобы Украина столкнулась с какими-либо трудностями при импорте вакцин из Китая. Предоставление Китаем вакцин и противоэпидемических материалов другим странам не предназначено для получения выгоды от других стран, и здесь нет никакой геополитической цели или каких-либо дополнительных политических условий", — говорится в сообщении МИД Китая.

Вместе с тем там подчеркнули, что Пекин приветствует решение Украины отозвать свою подпись под заявлением о нарушении прав человека в китайском регионе Синьцзян.

В России подали заявку на регистрацию вакцины от ковида, созданной вместе с Китаем

В России подали заявку на регистрацию вакцины от ковида, созданной вместе с Китаем

Ранее Лайф рассказывал, что в ряде СМИ появилось сообщение о том, что якобы Китай угрожал Украине прекратить поставки вакцины. Поводом для этого якобы стали действия украинских дипломатов в ООН — готовность поддержать демарш Канады против КНР.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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