Вирусолог объяснил, когда вакцина "Спутник лайт" может оказаться бесполезной

Если человек прежде не прививался от коронавируса, то вакцина "Спутник лайт" может оказаться для него малоэффективной. Особенно в условиях массовой атаки нового штамма, который более устойчив к существующим препаратам. Об этом заявил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

"Спутник лайт" можно, конечно, использовать людям, которые не вакцинировались, но реакция будет более слабой. Более слабой, чем при полной вакцинации "Спутником V" двумя компонентами. Особенно если иметь в виду, что сейчас распространяется штамм "дельта", который к антителам, вызываемым современными вакцинами, менее чувствителен", — рассказал порталу Ura.ru вирусолог Альтштейн.

Ещё один специалист пояснил, что "Спутник лайт" больше подойдёт тем, кто уже переболел коронавирусом.

"В Израиле и США опубликованы данные, что у людей, которые уже переболели коронавирусом, при вакцинации даже одним компонентом любой вакцины иммунный ответ против коронавируса выше, чем у тех, кто не болел и провакцинирован двумя компонентами", — рассказал профессор вирусологии Александр Чепурнов.