Жителям Подмосковья нет смысла ехать на отдых к морю — температура в водоёмах там сейчас даже ниже, чем в Центральной России. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве-реке температура воды в районе Звенигорода прогрелась до 25 градусов, в водоёмах — до 26 градусов. Это очень высокая температура, вы не найдёте такую нигде. Нет даже смысла отдыхать ехать на море, там вода не такая тёплая", — сказал Вильфанд ТАСС.

Такой температурный режим сохранится до понедельника или вторника, затем из-за облачности начнётся постепенное похолодание. На черноморских курортах сейчас вода холоднее подмосковной на два-пять градусов. "В Крыму тоже уже комфортно, но в Алуште, Феодосии всего лишь 22 градуса, в Евпатории — 21 градус. Конечно, это тоже хорошая вода. Но разве может сравниться с Москвой-рекой? В Сочи, Анапе и Геленджике вода сейчас 23–24 градуса", — отметил метеоролог.