Нет смысла ехать к морю: Синоптик указал на большой плюс Подмосковья по сравнению с курортами
Жара, которая установилась в том числе в столичном регионе, создала особые условия для отдыха.
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Жителям Подмосковья нет смысла ехать на отдых к морю — температура в водоёмах там сейчас даже ниже, чем в Центральной России. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В Москве-реке температура воды в районе Звенигорода прогрелась до 25 градусов, в водоёмах — до 26 градусов. Это очень высокая температура, вы не найдёте такую нигде. Нет даже смысла отдыхать ехать на море, там вода не такая тёплая", — сказал Вильфанд ТАСС.
Такой температурный режим сохранится до понедельника или вторника, затем из-за облачности начнётся постепенное похолодание. На черноморских курортах сейчас вода холоднее подмосковной на два-пять градусов. "В Крыму тоже уже комфортно, но в Алуште, Феодосии всего лишь 22 градуса, в Евпатории — 21 градус. Конечно, это тоже хорошая вода. Но разве может сравниться с Москвой-рекой? В Сочи, Анапе и Геленджике вода сейчас 23–24 градуса", — отметил метеоролог.
Ранее Лайф сообщал, что в Крыму объявлено новое штормовое предупреждение, не исключены подтопления.
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