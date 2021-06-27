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Нет смысла ехать к морю: Синоптик указал на большой плюс Подмосковья по сравнению с курортами

Жара, которая установилась в том числе в столичном регионе, создала особые условия для отдыха.

26 июня, 22:12
<p>Фото © Pixabay</p><p></p>

Фото © Pixabay

Жителям Подмосковья нет смысла ехать на отдых к морю — температура в водоёмах там сейчас даже ниже, чем в Центральной России. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве-реке температура воды в районе Звенигорода прогрелась до 25 градусов, в водоёмах — до 26 градусов. Это очень высокая температура, вы не найдёте такую нигде. Нет даже смысла отдыхать ехать на море, там вода не такая тёплая", — сказал Вильфанд ТАСС.

Такой температурный режим сохранится до понедельника или вторника, затем из-за облачности начнётся постепенное похолодание. На черноморских курортах сейчас вода холоднее подмосковной на два-пять градусов. "В Крыму тоже уже комфортно, но в Алуште, Феодосии всего лишь 22 градуса, в Евпатории — 21 градус. Конечно, это тоже хорошая вода. Но разве может сравниться с Москвой-рекой? В Сочи, Анапе и Геленджике вода сейчас 23–24 градуса", — отметил метеоролог.

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Ранее Лайф сообщал, что в Крыму объявлено новое штормовое предупреждение, не исключены подтопления.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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