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Главный свидетель по делу Ассанжа сознался в даче ложных показаний

Он признал, что сфабриковал ключевые обвинения против основателя WikiLeaks.

26 июня, 21:54
<p>Джулиан Ассанж. Фото © <a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Julian_Assange_in_Ecuadorian_Embassy.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Джулиан Ассанж. Фото © Wikipedia

Исландец Сигурдур Инги Тордарсон признался, что дал против основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа ложные показания. Об этом он рассказал в беседе с исландскими журналистами.

Как пишет газета Stundin, Тордарсон утверждает, что Ассанж никогда не просил его взломать или получить доступ к телефонным записям депутатов. Его новое заявление состоит в том, что он фактически получил некоторые файлы от третьей стороны, которая утверждала, что записала членов парламента и предлагала поделиться данными с Ассанжем, не имея представления о том, что они на самом деле содержат. Исландец также сознался, что основатель WikiLeaks никогда не давал ему инструкции и не просил его получить доступ к компьютерам, чтобы найти такие записи.

По данным газеты, исландец фигурирует в обвинительном заключении под псевдонимом Подросток. Показания информатора были использованы, чтобы подкрепить выдвинутые против Ассанжа обвинения в сотрудничестве с хакерами и подтвердить, что о таких методах работы WikiLeaks было известно содействовавшему организации рядовому армии США Брэдли Мэннингу, который впоследствии после смены пола изменил имя на Челси.

При этом в обвинительном заключении можно найти и другие вводящие в заблуждение элементы, которые позже были отражены в решении магистрата, основанном на соощениях Тордарсона.

Ассанж втайне от всех дважды стал отцом

Ассанж втайне от всех дважды стал отцом

Напомним, что в Лондоне с начала сентября прошлого года проходят слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США. В 2010 году после множества публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке, об условиях содержания людей в американской тюрьме Гуантанамо, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж приехал в Швецию, где планировал получить защиту, однако вскоре был обвинён в преступлениях на сексуальной почве. Затем он долгое время прятался в Посольстве Эквадора в Великобритании, а после того, как Ассанжа лишили убежища, его арестовала британская полиция. В случае выдачи США журналисту грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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