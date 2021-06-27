Главный свидетель по делу Ассанжа сознался в даче ложных показаний

Исландец Сигурдур Инги Тордарсон признался, что дал против основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа ложные показания. Об этом он рассказал в беседе с исландскими журналистами.

Как пишет газета Stundin, Тордарсон утверждает, что Ассанж никогда не просил его взломать или получить доступ к телефонным записям депутатов. Его новое заявление состоит в том, что он фактически получил некоторые файлы от третьей стороны, которая утверждала, что записала членов парламента и предлагала поделиться данными с Ассанжем, не имея представления о том, что они на самом деле содержат. Исландец также сознался, что основатель WikiLeaks никогда не давал ему инструкции и не просил его получить доступ к компьютерам, чтобы найти такие записи.

По данным газеты, исландец фигурирует в обвинительном заключении под псевдонимом Подросток. Показания информатора были использованы, чтобы подкрепить выдвинутые против Ассанжа обвинения в сотрудничестве с хакерами и подтвердить, что о таких методах работы WikiLeaks было известно содействовавшему организации рядовому армии США Брэдли Мэннингу, который впоследствии после смены пола изменил имя на Челси.

При этом в обвинительном заключении можно найти и другие вводящие в заблуждение элементы, которые позже были отражены в решении магистрата, основанном на соощениях Тордарсона.