НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Американец угнал грузовик, въехал на нём в здание и застрелил двух человек

Полиция быстро прибыла на место преступления, завязалась перестрелка, и преступник был убит.

26 июня, 21:40

Фото © www.nbcboston.com

Американец угнал грузовик, въехал на нём в здание и застрелил двух человек. Видео © Соцсети

В американском городе Уинтроп, штат Массачусетс, мужчина угнал грузовик, въехал на нём в постройку, а затем открыл стрельбу. Он убил двух человек, а затем был застрелен полицией.

Как сообщает NBC Bocton, жертвами убийцы стали мужчина и женщина. Он застрелил их, как только выбрался из разбитого автомобиля. Полиция быстро прибыла на место ЧП, в перестрелке один из сотрудников получил ранение, но оно оказалось лёгким.

Американец устроил заезд со стрельбой по городам, одного человека убил и 12 ранил

Американец устроил заезд со стрельбой по городам, одного человека убил и 12 ранил

По какой причине мужчина угнал грузовик и почему решил стрелять в людей, которые, возможно, собирались ему помочь после ДТП, пока не ясно. Начато следствие.

Ранее Лайф также рассказывал, что в США мужчина застрелил кассира за требование надеть маску.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Главный свидетель по делу Ассанжа сознался в даче ложных показаний

сегодня в 21:54

Мальчик стрелял по бурундукам, а попал дяде в голову

сегодня в 20:51

Главная тайна мира: Кто-то удалил данные о первых заражённых ковидом в Китае

сегодня в 21:40

Глава Камчатского края проведёт лекцию для молодёжи в Долине гейзеров

сегодня в 22:07

КГБ против МВД: Что погубило главу советского МВД и его жену и почему их смерти считают убийством

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1