Американец угнал грузовик, въехал на нём в здание и застрелил двух человек. Видео © Соцсети

В американском городе Уинтроп, штат Массачусетс, мужчина угнал грузовик, въехал на нём в постройку, а затем открыл стрельбу. Он убил двух человек, а затем был застрелен полицией.

Как сообщает NBC Bocton, жертвами убийцы стали мужчина и женщина. Он застрелил их, как только выбрался из разбитого автомобиля. Полиция быстро прибыла на место ЧП, в перестрелке один из сотрудников получил ранение, но оно оказалось лёгким.

По какой причине мужчина угнал грузовик и почему решил стрелять в людей, которые, возможно, собирались ему помочь после ДТП, пока не ясно. Начато следствие.