В Москве за сутки на вакцинацию записались 86 тысяч человек

За минувшие сутки в Москве на вакцинацию от коронавируса записались 86 тысяч человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"И это как раз тот объём, который нам и требуется, чтобы в течение месяца добавить ещё около 2 млн человек, сделавших вакцинацию. Это будет огромный шаг к тому, чтобы снижать заболеваемость и уходить от ограничений", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Он отметил, что обязательная вакцинация работников торговли и услуг сдвинула ситуацию с выработкой коллективного иммунитета. Количество желающих пройти вакцинацию сейчас кратно увеличивается. При этом Собянин подчёркивает, что вакцин в столице хватает.

"Мы открыли дополнительные пункты вакцинации в большом объёме и в парках, и в торговых центрах, и в поликлиниках. Проблем ни с записью, ни с вакцинацией сегодня в Москве нет", — заключил мэр Москвы.