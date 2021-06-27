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В Москве за сутки на вакцинацию записались 86 тысяч человек

Как отметил Сергей Собянин, если темпы сохранятся, это будет большим шагом к снижению заболеваемости ковидом.

26 июня, 21:20
<p>Фото © М. Мишина. Пресс-служба мэра и Правительства Москвы</p>

Фото © М. Мишина. Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

За минувшие сутки в Москве на вакцинацию от коронавируса записались 86 тысяч человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"И это как раз тот объём, который нам и требуется, чтобы в течение месяца добавить ещё около 2 млн человек, сделавших вакцинацию. Это будет огромный шаг к тому, чтобы снижать заболеваемость и уходить от ограничений", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Он отметил, что обязательная вакцинация работников торговли и услуг сдвинула ситуацию с выработкой коллективного иммунитета. Количество желающих пройти вакцинацию сейчас кратно увеличивается. При этом Собянин подчёркивает, что вакцин в столице хватает.

"Мы открыли дополнительные пункты вакцинации в большом объёме и в парках, и в торговых центрах, и в поликлиниках. Проблем ни с записью, ни с вакцинацией сегодня в Москве нет", заключил мэр Москвы.

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Собянин рассказал о психологической защите, которую даёт вакцинация от CoViD-19

Напомним, как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, в России по-прежнему фиксируется рост числа заболевших коронавирусом. Особенно напряжённой ситуация остаётся в крупных городах страны.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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