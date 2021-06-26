НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пьяный попытался прорваться в Госдуму и был жёстко задержан

Оружия при нём не оказалось, никаких заявлений он не озвучивал. После странного поступка мужчина доставлен в отдел полиции.

26 июня, 20:58

Пьяный попытался прорваться в Госдуму и был жёстко задержан. Видео © LiFE

В Москве мужчина попытался прорваться в здание Госдумы. Это случилось примерно в 22:00, и стражи порядка отреагировали молниеносно.

Как рассказали Лайфу очевидцы, нарушитель средних лет, выглядел неопрятно. Прохожие успели снять видео, как мужчину удерживали на земле, заключая его в наручники. Как нам удалось выяснить, пьяным дебоширом оказался некто Дмитрий Д. 1987 года рождения. Оружия при нём не было, никаких заявлений он не делал. После задержания был доставлен в ближайшее отделение полиции.

Опубликовано видео с тараном ворот российского посольства в Минске

Опубликовано видео с тараном ворот российского посольства в Минске

А в Минске ранее мужчина протаранил забор Посольства России. Он въехал в ограждение за рулём "форда", после чего попытался скрыться, но тоже был быстро задержан.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Настало время идти дальше": Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Лебедев не будет участвовать в выборах

вчера в 11:28

В Москве за сутки на вакцинацию записались 86 тысяч человек

сегодня в 21:20

Глава Камчатского края проведёт лекцию для молодёжи в Долине гейзеров

сегодня в 22:07

Главный свидетель по делу Ассанжа сознался в даче ложных показаний

сегодня в 21:54

Американец угнал грузовик, въехал на нём в здание и застрелил двух человек

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1