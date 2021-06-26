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Опубликовано 26 июня 2021, 23:58

Пьяный попытался прорваться в Госдуму и был жёстко задержан

Оружия при нём не оказалось, никаких заявлений он не озвучивал. После странного поступка мужчина доставлен в отдел полиции.

Пьяный попытался прорваться в Госдуму и был жёстко задержан. Видео © LiFE

В Москве мужчина попытался прорваться в здание Госдумы. Это случилось примерно в 22:00, и стражи порядка отреагировали молниеносно.

Как рассказали Лайфу очевидцы, нарушитель средних лет выглядел неопрятно. Прохожие успели снять видео, как мужчину удерживали на земле, заключая его в наручники. Как нам удалось выяснить, пьяным дебоширом оказался некто Дмитрий Д. 1987 года рождения. Оружия при нём не было, никаких заявлений он не делал. После задержания был доставлен в ближайшее отделение полиции.

Опубликовано видео с тараном ворот российского посольства в Минске
Опубликовано видео с тараном ворот российского посольства в Минске

А в Минске ранее мужчина протаранил забор Посольства России. Он въехал в ограждение за рулём "форда", после чего попытался скрыться, но тоже был быстро задержан.

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Андрей Григорьев
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