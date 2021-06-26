Опубликовано видео с тараном ворот российского посольства в Минске
По версии милиции, въехавший в ограждение мужчина находился под действием наркотиков. Его быстро задержали, но уже на территории диппредставительства.
Опубликовано видео с тараном ворот российского посольства в Минске. Видео © УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Управление ГАИ Мингорисполкома обнародовало видео инцидента с тараном ворот российского посольства в белорусской столице. Случилось это сегодня вечером. 35-летний водитель "форда" въехал в ограждение, выбежал из машины и перелез через забор, где и был вскоре задержан.
"По предварительной информации, нарушитель во время происшествия находился в состоянии наркотического опьянения", — сообщили в УГАИ.
Для обследования машины были вызваны сапёры. С задержанным работает милиция.
Ранее Лайф рассказывал, как мужчина с психическим расстройством намеренно въехал в ворота Посольства Китая в Аргентине, а после потребовал вызвать к месту происшествия сапёров.
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