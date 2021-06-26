Опубликовано видео с тараном ворот российского посольства в Минске. Видео © УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Управление ГАИ Мингорисполкома обнародовало видео инцидента с тараном ворот российского посольства в белорусской столице. Случилось это сегодня вечером. 35-летний водитель "форда" въехал в ограждение, выбежал из машины и перелез через забор, где и был вскоре задержан.

"По предварительной информации, нарушитель во время происшествия находился в состоянии наркотического опьянения", — сообщили в УГАИ.

Для обследования машины были вызваны сапёры. С задержанным работает милиция.