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Опубликовано видео с тараном ворот российского посольства в Минске

По версии милиции, въехавший в ограждение мужчина находился под действием наркотиков. Его быстро задержали, но уже на территории диппредставительства.

26 июня, 19:29

Опубликовано видео с тараном ворот российского посольства в Минске. Видео © УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Управление ГАИ Мингорисполкома обнародовало видео инцидента с тараном ворот российского посольства в белорусской столице. Случилось это сегодня вечером. 35-летний водитель "форда" въехал в ограждение, выбежал из машины и перелез через забор, где и был вскоре задержан.

"По предварительной информации, нарушитель во время происшествия находился в состоянии наркотического опьянения", — сообщили в УГАИ.

Легковушка врезалась в ворота Посольства РФ в Минске

Легковушка врезалась в ворота Посольства РФ в Минске

Для обследования машины были вызваны сапёры. С задержанным работает милиция.

Ранее Лайф рассказывал, как мужчина с психическим расстройством намеренно въехал в ворота Посольства Китая в Аргентине, а после потребовал вызвать к месту происшествия сапёров.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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