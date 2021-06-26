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Собянин рассказал, сколько сейчас госпитализируют в Москве с ковидом

По сути, создано второе, параллельно работающее на борьбу с пандемией здравоохранение, отметил мэр столицы. И речь даже не о техническом оснащении, а о человеческом факторе — нагрузка на врачей удвоилась.

26 июня, 19:24
<p>Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы</p>

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Ежедневно в Москве госпитализируют около 2 тысяч человек с симптомами коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Медицинская система выдерживает огромное напряжение. Кроме тех, кто занимается больными в учреждениях, ещё множество специалистов ездит на вызовы, работает на осмотрах, привозит людей в КТ-центры, делает снимки. В данный момент в столице развёрнуто 20 тысяч коек.

"Сегодня заняты чуть больше 14, приближается к 15 тысячам. Большой объём. Мы уже привыкли к таким большим цифрам. У нас вообще коек в системе здравоохранения Москвы, которые работают на экстренную плановую помощь, всего 35 тысяч. А тут 20 тысяч созданы только для ковида", сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

В условиях пандемии нагрузка на системы скорой помощи удвоилась, по сути, создано ещё одно здравоохранение, работающее параллельно для борьбы с ковидом, отметил Собянин. "Там уже вопрос даже не в койках больничных, не в кислороде, не в ИВЛ. Там главное — люди, которые там должны работать: врачи, медсёстры и так далее", — пояснил он. Он заверил, что сейчас работа системы налажена и нормализована полностью.

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Ранее Лайф сообщал, что из-за нового штамма Москва переживает пандемию ковида заново. Столица почти победила "уханьский" вариант коронавируса. Если бы не было новой мутации, город уже вышел бы из эпидемии, подчеркнул мэр Собянин.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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