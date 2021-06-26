Собянин рассказал, сколько сейчас госпитализируют в Москве с ковидом

Ежедневно в Москве госпитализируют около 2 тысяч человек с симптомами коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Медицинская система выдерживает огромное напряжение. Кроме тех, кто занимается больными в учреждениях, ещё множество специалистов ездит на вызовы, работает на осмотрах, привозит людей в КТ-центры, делает снимки. В данный момент в столице развёрнуто 20 тысяч коек.

"Сегодня заняты чуть больше 14, приближается к 15 тысячам. Большой объём. Мы уже привыкли к таким большим цифрам. У нас вообще коек в системе здравоохранения Москвы, которые работают на экстренную плановую помощь, всего 35 тысяч. А тут 20 тысяч созданы только для ковида", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

В условиях пандемии нагрузка на системы скорой помощи удвоилась, по сути, создано ещё одно здравоохранение, работающее параллельно для борьбы с ковидом, отметил Собянин. "Там уже вопрос даже не в койках больничных, не в кислороде, не в ИВЛ. Там главное — люди, которые там должны работать: врачи, медсёстры и так далее", — пояснил он. Он заверил, что сейчас работа системы налажена и нормализована полностью.