НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Терапевт перечислила фрукты, наиболее эффективные для охлаждения в жару

При употреблении нужно следить за калорийностью и количеством сахара, который в них содержится.

26 июня, 19:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Те фрукты, которые содержат большое количество влаги, способны помочь организму охладиться во время жары. Об этом в беседе с телеканалом "Звезда" сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова.

"В первую очередь к таким относится, например, арбуз. Также полезны фрукты, содержащие большое количество калия. Например, бананы. Они нужны для того, чтобы восполнить потерю минералов, которые выходят из организма с потом", — объяснила Чернышова.

"Надо настроиться заранее": Психиатр объяснила, как не сойти с ума в дорожных пробках

"Надо настроиться заранее": Психиатр объяснила, как не сойти с ума в дорожных пробках

По словам врача, в жару можно употреблять любые фрукты, но для поддержания обмена веществ необходимо следить за их калорийностью и количеством сахара, который содержится в них. В борьбе с жаждой особенно полезны кислые ягоды или цитрусовые фрукты.

Помогают мороженое и каршеринг: Исследование показало, как россияне спасаются от аномальной жары

Помогают мороженое и каршеринг: Исследование показало, как россияне спасаются от аномальной жары

Ранее Лайф рассказывал, как можно охладить жильё в жару при отсутствии кондиционера.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Доктор Мясников рассказал, в чём заключается смертельная опасность персиков и абрикосов для детей

17 мая, 03:00

В МЧС предупредили москвичей о сильной жаре в воскресенье

сегодня в 15:43

"Приложить усилия — иначе локдаун": В ВОЗ назвали тревожной ситуацию с новым "индийским" штаммом коронавируса

сегодня в 20:28

"Просто сил уже нет": Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту решила завершить карьеру

сегодня в 20:17

Укусила полицейского: На севере Москвы женщину задержали в МФЦ после отказа надеть маску

сегодня в 20:11

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1