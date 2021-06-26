Терапевт перечислила фрукты, наиболее эффективные для охлаждения в жару

Те фрукты, которые содержат большое количество влаги, способны помочь организму охладиться во время жары. Об этом в беседе с телеканалом "Звезда" сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова.

"В первую очередь к таким относится, например, арбуз. Также полезны фрукты, содержащие большое количество калия. Например, бананы. Они нужны для того, чтобы восполнить потерю минералов, которые выходят из организма с потом", — объяснила Чернышова.

По словам врача, в жару можно употреблять любые фрукты, но для поддержания обмена веществ необходимо следить за их калорийностью и количеством сахара, который содержится в них. В борьбе с жаждой особенно полезны кислые ягоды или цитрусовые фрукты.