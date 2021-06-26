Глава Минздрава Великобритании подал в отставку на фоне скандала с любовницей
Министр обосновал своё решение тем, что люди, устанавливающие карантинные меры, тоже должны им следовать.
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Глава Минздрава Великобритании Мэттью Хэнкок публично объявил о решении подать в отставку на фоне скандала с нарушением правил социального дистанцирования. Он разместил своё обращение в "Твиттере".
June 26, 2021
"Сегодня я виделся с премьер-министром, чтобы подать прошение об отставке с поста министра здравоохранения и социальных дел. Я понимаю, что всем жителям этой страны пришлось принести огромные жертвы [в ходе борьбы с пандемией коронавируса и карантина]. Те из нас, кто устанавливает эти правила, должны им следовать, и поэтому я обязан покинуть должность", — объяснил Хэнкок.
Ранее стало известно, что Хэнкок встречался со своей любовницей во время установленных правил социального дистанцирования. Ею оказалась его ближайшая помощница, фотографии поцелуя с которой были опубликованы в The Sun.
При этом Хэнкок фигурировал и в ряде других скандалов, связанных с коронавирусом. В частности, бывший советник Бориса Джонсона Доминик Каммингс обвинил министра в неспособности подготовиться к первой волне ковида.
Ранее британские учёные пришли к выводу, что значительно сократить время выздоровления от коронавируса может помочь использование ингалятора от астмы.
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