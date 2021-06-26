Глава Минздрава Великобритании подал в отставку на фоне скандала с любовницей

Глава Минздрава Великобритании Мэттью Хэнкок публично объявил о решении подать в отставку на фоне скандала с нарушением правил социального дистанцирования. Он разместил своё обращение в "Твиттере".

"Сегодня я виделся с премьер-министром, чтобы подать прошение об отставке с поста министра здравоохранения и социальных дел. Я понимаю, что всем жителям этой страны пришлось принести огромные жертвы [в ходе борьбы с пандемией коронавируса и карантина]. Те из нас, кто устанавливает эти правила, должны им следовать, и поэтому я обязан покинуть должность", — объяснил Хэнкок.

Ранее стало известно, что Хэнкок встречался со своей любовницей во время установленных правил социального дистанцирования. Ею оказалась его ближайшая помощница, фотографии поцелуя с которой были опубликованы в The Sun.

При этом Хэнкок фигурировал и в ряде других скандалов, связанных с коронавирусом. В частности, бывший советник Бориса Джонсона Доминик Каммингс обвинил министра в неспособности подготовиться к первой волне ковида.