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Захарова назвала цели военных учений на Украине с участием НАТО

По словам дипломата, в Незалежной "уже близится коллапс по всем фронтам", однако манёвры продолжаются. При этом "даже непонятно, чему их там учат", отметила Захарова.

26 июня, 18:53

Мария Захарова. Фото © Агентство "Москва"

Цель учений Украины и НАТО — это "бесконечная дестабилизация у границы России", а также переброска оружия и техники в Незалежную, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она заявила в программе на ютуб-канале "Соловьёв Live".

"Мы прекрасно понимаем, что эти учения преследуют две глобальные задачи, и первая из них — бесконечная дестабилизация по периметру российской границы. Это провокация с целью получить ответ, который должен последовать, так как это суверенное государство", — сказала Захарова, уточнив, что "выдавать этот ответ за некие агрессивные действия — это, по сути, и есть провокативная деятельность".

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При этом вторая цель учений Киева и Североатлантического альянса, по словам представителя российского МИД, — это переброска "на территорию Украины различных видов техники, вооружения, экипировки".

Также дипломат указала, что в нынешнем году страны НАТО проводят "на территории этого государства семь учений".

"Там уже коллапс близится по всем фронтам, а они всё учат их. Причём непонятно, чему учат, и уж точно не тому, как воевать", — подытожила Захарова.

Как сообщал Лайф, на Украине пройдут самые масштабные военные учения с участием НАТО. Многофункциональные манёвры Sea Breeze — 2021 намерены провести на территории Незалежной и в акватории Чёрного моря с 28 июня по 10 июля.

Ранее в Минобороны РФ заявили о поставке НАТО оружия Киеву под прикрытием учений Sea Breeze. В дальнейшем это вооружение будет направлено украинским войскам и националистским формированиям в Донбассе. По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, несмотря на то что учение по статусу является морским, "его истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Чёрного моря".

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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