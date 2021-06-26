Захарова назвала цели военных учений на Украине с участием НАТО

Цель учений Украины и НАТО — это "бесконечная дестабилизация у границы России", а также переброска оружия и техники в Незалежную, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она заявила в программе на ютуб-канале "Соловьёв Live".

"Мы прекрасно понимаем, что эти учения преследуют две глобальные задачи, и первая из них — бесконечная дестабилизация по периметру российской границы. Это провокация с целью получить ответ, который должен последовать, так как это суверенное государство", — сказала Захарова, уточнив, что "выдавать этот ответ за некие агрессивные действия — это, по сути, и есть провокативная деятельность".

При этом вторая цель учений Киева и Североатлантического альянса, по словам представителя российского МИД, — это переброска "на территорию Украины различных видов техники, вооружения, экипировки".

Также дипломат указала, что в нынешнем году страны НАТО проводят "на территории этого государства семь учений".

"Там уже коллапс близится по всем фронтам, а они всё учат их. Причём непонятно, чему учат, и уж точно не тому, как воевать", — подытожила Захарова.

Как сообщал Лайф, на Украине пройдут самые масштабные военные учения с участием НАТО. Многофункциональные манёвры Sea Breeze — 2021 намерены провести на территории Незалежной и в акватории Чёрного моря с 28 июня по 10 июля.