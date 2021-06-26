В Бурятии завели уголовное дело на пьяного вандала, помочившегося на храм

В Бурятии возбудили уголовное дело против помочившегося на храм пьяного вандала. Видео © Instagram / mokriy_news

Следственное управление СКР по Республике Бурятия возбудило уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих против 20-летнего местного жителя, который справил малую нужду на крышу Свято-Одигитриевского кафедрального собора в Улан-Удэ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Ночью 25 июня юноша, находясь на крыше Свято-Одигитриевского кафедрального собора города Улан-Удэ, своим неприличным поступком выразил неуважение к обществу и оскорбил религиозные чувства верующих. По данному факту возбуждено уголовное дело", — указали в региональном управлении СКР, уточнив, что делопроизводство заведено по статье о публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершённых в целях оскорбления религиозных чувств верующих, в местах, специально предназначенных для проведения богослужений.

Основанием для возбуждения УД стало видео, где молодой человек, находясь на крыше, мочится на кровлю кафедрального собора. Процесс снимала на камеру телефона неизвестная девушка, которая комментировала происходящее матом. Между тем момент, когда парень мочился на собор, зафиксировала камера наружного наблюдения, после чего видео разлетелось по социальным сетям.

В то же время в региональном управлении МВД РФ сообщили, что при задержании 20-летний правонарушитель рассказал правоохранителям, что напился вместе с приятелем и захотел посмотреть на город с высоты. По строительным лесам парни залезли на православный храм, где провели 15 минут.

"Неучащиеся и неработающие уланудинцы пояснили, что находились в состоянии алкогольного опьянения, и принесли извинения за свой поступок", — сказали в министерстве, добавив, что второй задержанный во время допроса заявил, что опозорил себя и своих родных.

"За этот поступок мне стыдно, я раскаиваюсь. Перед всеми верующими искренне извиняюсь. Такого больше не повторится с моей стороны", — сказал помочившийся на храм вандал.