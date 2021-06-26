В Чёрном море силы Минобороны РФ начали наблюдение за американским эсминцем Ross

Силы Черноморского флота ведут наблюдение за американским эсминцем USS Ross, который ранее зашёл в акваторию моря в рамках ежегодных учений Sea Breeze. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ).

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (ПРО) Ross ВМС США, зашедшего 26 июня 2021 года в акваторию Чёрного моря", — заявили в НЦУО.

Ракетный эсминец USS Ross направился к месту проведения ежегодных учений, где присоединится к 31 кораблю из разных стран мира. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее призвал Пентагон и командование британских ВМС, направляющих свои военные корабли в Чёрное море, не испытывать напрасно судьбу.