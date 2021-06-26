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В Чёрном море силы Минобороны РФ начали наблюдение за американским эсминцем Ross

Судно направилось к месту проведения ежегодных учений Sea Breeze, где присоединится к 31 кораблю из разных стран мира.

26 июня, 18:23
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Силы Черноморского флота ведут наблюдение за американским эсминцем USS Ross, который ранее зашёл в акваторию моря в рамках ежегодных учений Sea Breeze. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ).

Американский ракетный эсминец направился в Чёрное море на учения Sea Breeze

Американский ракетный эсминец направился в Чёрное море на учения Sea Breeze

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (ПРО) Ross ВМС США, зашедшего 26 июня 2021 года в акваторию Чёрного моря", — заявили в НЦУО.

Ракетный эсминец USS Ross направился к месту проведения ежегодных учений, где присоединится к 31 кораблю из разных стран мира. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее призвал Пентагон и командование британских ВМС, направляющих свои военные корабли в Чёрное море, не испытывать напрасно судьбу.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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