Сборная Дании в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу победила команду Уэльса со счётом 4:0. Встреча прошла на стадионе "Йохан Кройф арена" в Амстердаме.

Перед матчем датчане потеряли двух игроков основного состава. И это без учёта лидера команды Кристиана Эриксена, который в стартовой встрече против Финляндии (0:1) пережил остановку сердца. Автор двух голов на групповом этапе Юссуф Поульсен получил небольшое повреждение, а полузащитник Даниэль Васс приболел.

Скандинавы вышли вперёд в середине первого тайма. Отличился Каспер Дольберг, который как раз и заменил в стартовом составе Поульсена. Он получил мяч от Миккеля Дамсгора перед штрафной, сделал несколько шагов вперёд и обводящим ударом отправил мяч в дальний угол.

Сразу после перерыва датчане увеличили своё преимущество. Мартин Брейтуэйт прорывался по правому флангу и прострелил в штрафную. Валлийский защитник Неко Уильямс попытался прервать передачу, но скинул мяч прямо на Дольберга, которому уже никто не мешал с близкого расстояния оформить дубль.

Счёт стал крупным на 88-й минуте. Йоаким Мехле получил передачу от Матиаса Йенсена на левом краю штрафной, подработал мяч и неотразимо пробил в ближний угол.

Валлийцы завершали матч в меньшинстве. На последних минутах прямую красную карточку получил хавбек команды Харри Уилсон, сбивший в безрассудном подкате Мехле.

Окончательный результат Мартин Брейтуэйт установил на четвёртой добавленной минуте. Он открылся на грани офсайда, получил мяч от Андреаса Корнелиуса, убрал на замахе Джо Аллена и послал мяч рядом со штангой. Первоначально немецкий арбитр Даниэль Зиберт отменил гол, но после просмотра видеоповтора признал его легитимным.

Следующим соперником сборной Дании на Евро-2020 будет победитель матча между Нидерландами и Чехией. Четвертьфинал запланирован на 3 июля в Баку.

Сборная Уэльса заняла второе место в группе А, набрав четыре очка. Бронзовые призёры Евро-2016 победили Турцию (2:0), сыграли вничью со Швейцарией (1:1) и уступили Италии (0:1).

Датчане также стали вторыми в своём квартете, но набрали лишь три очка. В группе B скандинавы уступили Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2), разгромив в заключительном матче сборную России (4:1).