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Чемпион мира по бегу Шубенков получил нейтральный статус для участия в международных турнирах

На этой неделе с одного из лидеров сборной России сняли подозрения в нарушении антидопинговых правил.

26 июня, 18:41
<p>Фото © ТАСС / Наталия Федосенко</p>

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Российский бегун Сергей Шубенков получил нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами получил нейтральный статус вместе с ещё 60 российскими легкоатлетами. Всего World Athletics допустила до международных стартов 123 спортсмена из нашей страны.

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Нейтральный статус необходим российским спортсменам для выступления на международных турнирах, поскольку Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) из-за допинговых скандалов с 2015 года лишена статуса соответствия World Athletics.

С Шубенкова на этой неделе сняли подозрения в нарушении антидопинговых правил. Для того чтобы принять участие в Олимпиаде в Токио, ему необходимо попасть в число десяти спортсменов, отобранных ВФЛА. Соответствующие ограничения международная федерация установила в связи с очередным допинговым скандалом.

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Игры пройдут в японской столице с 23 июля по 8 августа. На Олимпиаде будет разыграно 339 комплектов медалей, из них 48 — в лёгкой атлетике.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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