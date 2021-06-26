Чемпион мира по бегу Шубенков получил нейтральный статус для участия в международных турнирах

Российский бегун Сергей Шубенков получил нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами получил нейтральный статус вместе с ещё 60 российскими легкоатлетами. Всего World Athletics допустила до международных стартов 123 спортсмена из нашей страны.

Нейтральный статус необходим российским спортсменам для выступления на международных турнирах, поскольку Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) из-за допинговых скандалов с 2015 года лишена статуса соответствия World Athletics.

С Шубенкова на этой неделе сняли подозрения в нарушении антидопинговых правил. Для того чтобы принять участие в Олимпиаде в Токио, ему необходимо попасть в число десяти спортсменов, отобранных ВФЛА. Соответствующие ограничения международная федерация установила в связи с очередным допинговым скандалом.