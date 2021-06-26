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Легковушка врезалась в ворота Посольства РФ в Минске

Водитель "форда" попытался скрыться с места происшествия, но его задержали. Со слов очевидцев, у дипмиссии дежурит скорая.

26 июня, 18:41
<p>Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/tutby_official" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tut.by</a></p>

Фото © Телеграм-канал Tut.by

Легковой автомобиль врезался в ворота Посольства России в Минске. Об этом сообщает телеграм-канал Tut.by. На месте инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции.

  • Фото © Телеграм-канал Tut.by
    Фото © Телеграм-канал Tut.by
  • Фото © Телеграм-канал Tut.by
    Фото © Телеграм-канал Tut.by
  • Фото © Телеграм-канал Tut.by
    Фото © Телеграм-канал Tut.by
  • Фото © Телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома
    Фото © Телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Фото © Телеграм-канал Tut.by

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В телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома уточняется, что водитель "форда", протаранивший ограждение дипмиссии, пытался скрыться с места инцидента, но был оперативно задержан. Другие подробности случившегося, в том числе мотивы автолюбителя, выясняются.

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Ранее Лайф рассказывал, как мужчина с психическим расстройством намеренно въехал в ворота Посольства Китая в Аргентине, а после потребовал вызвать к месту происшествия сапёров.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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