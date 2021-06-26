Легковушка врезалась в ворота Посольства РФ в Минске

Легковой автомобиль врезался в ворота Посольства России в Минске. Об этом сообщает телеграм-канал Tut.by. На месте инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции.









В телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома уточняется, что водитель "форда", протаранивший ограждение дипмиссии, пытался скрыться с места инцидента, но был оперативно задержан. Другие подробности случившегося, в том числе мотивы автолюбителя, выясняются.