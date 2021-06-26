Легковушка врезалась в ворота Посольства РФ в Минске
Водитель "форда" попытался скрыться с места происшествия, но его задержали. Со слов очевидцев, у дипмиссии дежурит скорая.
Фото © Телеграм-канал Tut.by
Легковой автомобиль врезался в ворота Посольства России в Минске. Об этом сообщает телеграм-канал Tut.by. На месте инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции.
В телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома уточняется, что водитель "форда", протаранивший ограждение дипмиссии, пытался скрыться с места инцидента, но был оперативно задержан. Другие подробности случившегося, в том числе мотивы автолюбителя, выясняются.
Ранее Лайф рассказывал, как мужчина с психическим расстройством намеренно въехал в ворота Посольства Китая в Аргентине, а после потребовал вызвать к месту происшествия сапёров.
Комментариев: 0