Скорость распространения нового "индийского" штамма коронавируса "дельта плюс" создаёт тревожную ситуацию. Пик ещё впереди, считает официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, и надо срочно реагировать. Вакцинация снизит масштабы передачи вируса и поможет легче перенести болезнь тем, кто заразится. Только изменение поведения и общий иммунитет — иначе без дополнительных мер не обойтись.

"Дельта-штамм" поражает очень много клеток <...> Вакцинация плюс масочный режим, потому что вакцины самой по себе с "дельтой" недостаточно. Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун", — сказала Вуйнович в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".