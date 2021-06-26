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"Приложить усилия — иначе локдаун": В ВОЗ назвали тревожной ситуацию с новым "индийским" штаммом коронавируса

Он особо опасен из-за высокой скорости распространения и масштабов охвата клеток в организме. Одних масок уже может не хватить.

26 июня, 20:28
<p>Фото © ТАСС / ZUMA</p>

Фото © ТАСС / ZUMA

Скорость распространения нового "индийского" штамма коронавируса "дельта плюс" создаёт тревожную ситуацию. Пик ещё впереди, считает официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, и надо срочно реагировать. Вакцинация снизит масштабы передачи вируса и поможет легче перенести болезнь тем, кто заразится. Только изменение поведения и общий иммунитет — иначе без дополнительных мер не обойтись.

"Дельта-штамм" поражает очень много клеток <...> Вакцинация плюс масочный режим, потому что вакцины самой по себе с "дельтой" недостаточно. Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун", — сказала Вуйнович в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

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Ранее Лайф сообщал, что в ВОЗ заявили о вероятности заражения опасным штаммом "дельта плюс" от проходящего мимо человека. Новый вариант ковида характеризуется повышенной заразностью, подчеркнула Мелита Вуйнович. По её словам, вирус становится коварнее и желает "заражать как можно больше людей".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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