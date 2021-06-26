"Приложить усилия — иначе локдаун": В ВОЗ назвали тревожной ситуацию с новым "индийским" штаммом коронавируса
Он особо опасен из-за высокой скорости распространения и масштабов охвата клеток в организме. Одних масок уже может не хватить.
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Скорость распространения нового "индийского" штамма коронавируса "дельта плюс" создаёт тревожную ситуацию. Пик ещё впереди, считает официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, и надо срочно реагировать. Вакцинация снизит масштабы передачи вируса и поможет легче перенести болезнь тем, кто заразится. Только изменение поведения и общий иммунитет — иначе без дополнительных мер не обойтись.
"Дельта-штамм" поражает очень много клеток <...> Вакцинация плюс масочный режим, потому что вакцины самой по себе с "дельтой" недостаточно. Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун", — сказала Вуйнович в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Ранее Лайф сообщал, что в ВОЗ заявили о вероятности заражения опасным штаммом "дельта плюс" от проходящего мимо человека. Новый вариант ковида характеризуется повышенной заразностью, подчеркнула Мелита Вуйнович. По её словам, вирус становится коварнее и желает "заражать как можно больше людей".
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