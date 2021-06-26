В Псковской области отреагировали на сообщения о массовом вывозе детей на вакцинацию

Власти Псковской области выступили с опровержением сообщений о массовом вывозе детей на вакцинацию из лагеря. Соответствующая информация распространялась в соцсетях.

"В Интернете распространяется фейковое видео, в котором мужчина на камеру в клубах дыма рассказывает о том, что якобы детей из детского лагеря в Великих Луках массово принудительно эвакуируют для вакцинирования. Данная информация не соответствует действительности", — говорится в инстаграме Псковской области.

И.о. председателя Комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков пояснил, что смену в детском лагере "Ленок" в Невеском районе было решено закончить на день раньше из-за разгула стихии. Там ветер повалил деревья, были повреждены один жилой корпус и линии электропередачи. Родителям сообщили, что детей вывезли, никто не пострадал.