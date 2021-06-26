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В Псковской области отреагировали на сообщения о массовом вывозе детей на вакцинацию

Поводом для официального опровержения стало видео с "принудительной эвакуацией" отдыхающих из детского лагеря.

26 июня, 19:58

Фото © Instagram / pskovavtodor

Власти Псковской области выступили с опровержением сообщений о массовом вывозе детей на вакцинацию из лагеря. Соответствующая информация распространялась в соцсетях.

"В Интернете распространяется фейковое видео, в котором мужчина на камеру в клубах дыма рассказывает о том, что якобы детей из детского лагеря в Великих Луках массово принудительно эвакуируют для вакцинирования. Данная информация не соответствует действительности", — говорится в инстаграме Псковской области.

И.о. председателя Комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков пояснил, что смену в детском лагере "Ленок" в Невеском районе было решено закончить на день раньше из-за разгула стихии. Там ветер повалил деревья, были повреждены один жилой корпус и линии электропередачи. Родителям сообщили, что детей вывезли, никто не пострадал.

"Добавим, что детей сейчас в принципе не вакцинируют. Пожалуйста, не верьте слухам и фейкам. Доверяйте только проверенным источникам информации, задавайте вопросы компетентным специалистам и не дайте себя обмануть!" обратились местные власти к жителям.

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Напомним, что совсем недавно, 17 июня, мощный циклон обрушился на Крым, это привело к подтоплению Керчи (восток полуострова). Затоплены оказались дороги, машины, дома. Вода проникла даже в больницу, откуда эвакуировали пациентов. На следующий день обильные ливни добрались до Ялты — река Водопадная вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, чего не было около ста лет.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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