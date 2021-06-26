В Москве задержано несколько человек на митинге противников вакцинации
Среди них — депутат Мосгордумы от КПРФ Зубрилин, а также некий протестующий с ящиком апельсинов, который пытался прорваться к организатору акции депутату ГД Валерию Рашкину.
Фото © Соцсети
В Москве на митинге противников вакцинации от коронавируса, который прошёл в Новопушкинском сквере, полицейские задержали не менее девяти человек. В их числе оказался депутат Мосгордумы от КПРФ Николай Зубрилин.
Митинг был организован депутатом Государственной думы от КПРФ Валерием Рашкиным. Как сообщает ТАСС, кроме прочих в ходе акции был задержан некий человек с ящиком апельсинов, который пытался прорваться к парламентарию.
Всего на митинге присутствовало около пятисот человек. Полиция в громкоговорители неоднократно призывала россиян соблюдать социальную дистанцию. Отмечается, что около сотни протестующих в итоге двинулись в сторону ОВД "Тверской".
А ранее мы писали, что в Бразилии от ковида умерло 500 тысяч человек и жители страны вышли на протесты.
Комментариев: 0