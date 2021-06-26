Трансляции онлайн-марафона "ЯМолодость" за день собрали более 1,6 миллиона зрителей

Более 1,6 миллиона человек стали зрителями трансляции первого дня онлайн-марафона "ЯМолодость", сообщает пресс-служба "Росмолодёжи".

"В преддверии Дня молодёжи 26 июня стартовал онлайн-марафон "Росмолодёжи" "ЯМолодость", который уже посмотрели более 1,6 миллиона человек. В первый день зрители подключились к лекциям российского общества "Знание", познакомились с историями успеха участников платформы "Россия — страна возможностей" и узнали о проекте "Другое дело", — говорится в релизе.

Известно, что российское общество "Знание" представило три лекции. Гость первого выпуска "Город-герой Севастополь" глава Севастополя Михаил Развожаев провёл ребятам экскурсию по исторической части города. Зрители также увидели интервью с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой. На завершающей лекции актёр Константин Хабенский побеседовал с любителями театра.

На марафоне стартовал флешмоб "Молодость объединяет", где в прямом эфире прозвучали яркие воспоминания родителей, бабушек и дедушек о своей юности.

Кроме того, на дискуссионной площадке "Нацпроекты — для молодых!" юные экологи-волонтёры, медики и предприниматели рассказали о том, на что важно обратить внимание в привлечении молодёжи к развитию программ по росту человеческого капитала.

"Росмолодёжь" инициировала проведение онлайн-марафона в своей официальной группе в соцсети "ВКонтакте" с 26 по 27 июня в честь Дня молодёжи. Желающие могут присоединиться к просветительским лекциям российского общества "Знание", познакомиться с историями успеха участников президентской платформы "Россия — страна возможностей" и узнать о возможностях проекта "Другое дело". Также в ходе мероприятия авторы идей для нацпроектов России представят инициативы на дискуссионных площадках.