НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Трансляции онлайн-марафона "ЯМолодость" за день собрали более 1,6 миллиона зрителей

Мероприятие проходит в официальной группе "Росмолодёжи" в соцсети "ВКонтакте" в честь Дня молодёжи, который отмечают 27 июня.

26 июня, 19:31
<p>Фото © <a href="https://fadm.gov.ru/news/61288?is_important=true" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fadm.gov.ru</a></p>

Фото © fadm.gov.ru

Более 1,6 миллиона человек стали зрителями трансляции первого дня онлайн-марафона "ЯМолодость", сообщает пресс-служба "Росмолодёжи".

"В преддверии Дня молодёжи 26 июня стартовал онлайн-марафон "Росмолодёжи" "ЯМолодость", который уже посмотрели более 1,6 миллиона человек. В первый день зрители подключились к лекциям российского общества "Знание", познакомились с историями успеха участников платформы "Россия — страна возможностей" и узнали о проекте "Другое дело", — говорится в релизе.

Губернаторы российских регионов встретились с молодыми активистами накануне Дня молодёжи

Губернаторы российских регионов встретились с молодыми активистами накануне Дня молодёжи

Известно, что российское общество "Знание" представило три лекции. Гость первого выпуска "Город-герой Севастополь" глава Севастополя Михаил Развожаев провёл ребятам экскурсию по исторической части города. Зрители также увидели интервью с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой. На завершающей лекции актёр Константин Хабенский побеседовал с любителями театра.

На марафоне стартовал флешмоб "Молодость объединяет", где в прямом эфире прозвучали яркие воспоминания родителей, бабушек и дедушек о своей юности.

Мишустин назначил главой Росмолодёжи Ксению Разуваеву

Мишустин назначил главой Росмолодёжи Ксению Разуваеву

Кроме того, на дискуссионной площадке "Нацпроекты — для молодых!" юные экологи-волонтёры, медики и предприниматели рассказали о том, на что важно обратить внимание в привлечении молодёжи к развитию программ по росту человеческого капитала.

В России запустили платформу "Другое дело" для общественно полезных действий

В России запустили платформу "Другое дело" для общественно полезных действий

"Росмолодёжь" инициировала проведение онлайн-марафона в своей официальной группе в соцсети "ВКонтакте" с 26 по 27 июня в честь Дня молодёжи. Желающие могут присоединиться к просветительским лекциям российского общества "Знание", познакомиться с историями успеха участников президентской платформы "Россия — страна возможностей" и узнать о возможностях проекта "Другое дело". Также в ходе мероприятия авторы идей для нацпроектов России представят инициативы на дискуссионных площадках.

Российские школьники расскажут о своих достижениях в рамках акции "Молодёжь меняет мир"

Российские школьники расскажут о своих достижениях в рамках акции "Молодёжь меняет мир"

Ранее Лайф писал, что активисты из разных российских регионов накануне Дня молодёжи, который отмечается 27 июня, приняли участие в акции "Росмолодёжи" "Молодость объединяет". Видео и фото с мероприятия были опубликованы в соцсетях.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Губернаторы российских регионов встретились с молодыми активистами накануне Дня молодёжи

сегодня в 13:44

Паника и падающие предметы. Турецкий стример застал землетрясение во время трансляции — видео

30 октября 2020, 13:16

В Бурятии завели уголовное дело на пьяного вандала, помочившегося на храм

сегодня в 18:31

"Просто сил уже нет": Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту решила завершить карьеру

сегодня в 20:17

Укусила полицейского: На севере Москвы женщину задержали в МФЦ после отказа надеть маску

сегодня в 20:11

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1