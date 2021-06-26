В России запустили платформу "Другое дело" для общественно полезных действий

В России начала работу платформа "Другое дело", которая позволяет любому пользователю участвовать в общественно полезной деятельности и получать за это различные поощрения. Об этом сообщает пресс-служба АНО "Россия — страна возможностей".

"К "Другому делу" уже присоединились около 40 партнёров, это и министерства, и некоммерческие организации, и крупные компании, среди которых такие гиганты, как Сбер, "Ростелеком" и Mail.ru Group", — отметил генеральный директор общества "Знание" и инициатор создания "Другого дела" Максим Древаль.

Он добавил, что идею платформы уже поддержали многие известные люди. А совсем скоро будет запущен челлендж, в рамках которого знаменитости будут предлагать собственные задания. Отмечается, что действия, предлагаемые для выполнения, направлены на саморазвитие и помощь другим. Так, получить баллы можно будет, например, за участие и достижения в проектах платформы "Россия — страна возможностей", успехи в области образования, саморазвития и других сферах.

"В бонусном фонде предусмотрены подарки на любые интересы и на разное количество баллов — от образовательных онлайн-программ и подписки на видеосервисы до стажировки и путешествия по России", — добавили в пресс-службе.

Чтобы присоединиться к платформе, нужно добавить соответствующее мини-приложение в соцсети "ВКонтакте", выбрать интересующие виды активности и начать выполнять задания.