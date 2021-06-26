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В России запустили платформу "Другое дело" для общественно полезных действий

К сервису уже присоединились около 40 партнёров, среди которых министерства, некоммерческие организации и крупные компании, в том числе Сбер, "Ростелеком" и Mail.ru Group.

26 июня, 15:17
<p>Фото © "ВКонтакте" / "<a href="https://vk.com/bpcontest" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Большая перемена</a>"</p>

Фото © "ВКонтакте" / "Большая перемена"

В России начала работу платформа "Другое дело", которая позволяет любому пользователю участвовать в общественно полезной деятельности и получать за это различные поощрения. Об этом сообщает пресс-служба АНО "Россия — страна возможностей".

"К "Другому делу" уже присоединились около 40 партнёров, это и министерства, и некоммерческие организации, и крупные компании, среди которых такие гиганты, как Сбер, "Ростелеком" и Mail.ru Group", — отметил генеральный директор общества "Знание" и инициатор создания "Другого дела" Максим Древаль.

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Он добавил, что идею платформы уже поддержали многие известные люди. А совсем скоро будет запущен челлендж, в рамках которого знаменитости будут предлагать собственные задания. Отмечается, что действия, предлагаемые для выполнения, направлены на саморазвитие и помощь другим. Так, получить баллы можно будет, например, за участие и достижения в проектах платформы "Россия — страна возможностей", успехи в области образования, саморазвития и других сферах.

"В бонусном фонде предусмотрены подарки на любые интересы и на разное количество баллов — от образовательных онлайн-программ и подписки на видеосервисы до стажировки и путешествия по России", — добавили в пресс-службе.

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Чтобы присоединиться к платформе, нужно добавить соответствующее мини-приложение в соцсети "ВКонтакте", выбрать интересующие виды активности и начать выполнять задания.

Ранее Лайф писал, что российские школьники расскажут о своих достижениях в рамках акции "Молодёжь меняет мир". Мероприятие приурочено ко Дню молодёжи, который отмечается 27 июня. Оно проходит в рамках онлайн-марафона "ЯМолодость", который завершится концертом в Судаке, где выступят резиденты арт-кластера "Таврида".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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