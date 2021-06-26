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Алиев заявил об увеличении численности армии Азербайджана

По его словам, уже начался процесс закупки нового вооружения, а также утверждены структурные реформы вооружённых сил. При этом азербайджанский лидер утверждает, что соседняя Армения не сможет восстановить "не только свою разрушенную армию", но и экономику, если не откажется от враждебной политики.

26 июня, 15:09
<p>Ильхам Алиев. Фото © <a href="https://ru.president.az/articles/52331/images" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт президента Азербайджанской Республики</a></p>

Ильхам Алиев. Фото © Официальный сайт президента Азербайджанской Республики

В скором времени численность азербайджанской армии будет увеличена, вместе с тем начался процесс по закупке современной техники. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев. Сегодня он встретился с руководителями и личным составом армии по случаю Дня Вооружённых сил Азербайджана.

"Армения должна понять, что Азербайджан и дальше будет укрепляться, это вне сомнения. <...> Могу сказать, что численность наших вооружённых сил и армии будет увеличиваться", — сказал азербайджанский лидер, выступая перед военными.

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По словам Алиева, уже начался процесс закупки нового вооружения, а также утверждены структурные реформы вооружённых сил. Кроме того, численность армии будет также увеличиваться, всё это будет происходить на основе "правильного анализа" прошедшей войны в Карабахе. При этом Алиев отметил, что Армения не сможет восстановить "не только свою разрушенную армию", но и экономику, если не откажется от враждебной политики.

"У Армении есть только один путь развития — наладить нормальные отношения со своими соседями и отказаться от территориальных претензий, вовсе не использовать слово "Нагорный Карабах", — заключил глава республики.

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Ранее Алиев подписал с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом декларацию о союзнических отношениях Турции и Азербайджана. Соглашение имеет историческое значение, отметил Алиев. По его словам, документ коснётся всех сфер сотрудничества между государствами, в частности и в области обороны.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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