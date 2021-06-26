Алиев заявил об увеличении численности армии Азербайджана

В скором времени численность азербайджанской армии будет увеличена, вместе с тем начался процесс по закупке современной техники. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев. Сегодня он встретился с руководителями и личным составом армии по случаю Дня Вооружённых сил Азербайджана.

"Армения должна понять, что Азербайджан и дальше будет укрепляться, это вне сомнения. <...> Могу сказать, что численность наших вооружённых сил и армии будет увеличиваться", — сказал азербайджанский лидер, выступая перед военными.

По словам Алиева, уже начался процесс закупки нового вооружения, а также утверждены структурные реформы вооружённых сил. Кроме того, численность армии будет также увеличиваться, всё это будет происходить на основе "правильного анализа" прошедшей войны в Карабахе. При этом Алиев отметил, что Армения не сможет восстановить "не только свою разрушенную армию", но и экономику, если не откажется от враждебной политики.



"У Армении есть только один путь развития — наладить нормальные отношения со своими соседями и отказаться от территориальных претензий, вовсе не использовать слово "Нагорный Карабах", — заключил глава республики.