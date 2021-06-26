Анна Чичерова заявила о том, что приняла решение завершить спортивную карьеру. Она является олимпийской чемпионкой 2012 года в прыжках в высоту.

"Думаю, что это всё. Отговорила роща золотая. Просто сил уже нет", — сказала Чичерова журналистам после выступления на чемпионате России в Чебоксарах.

Спортсменка также является чемпионкой мира, серебряным и дважды бронзовым призёром мировых первенств. В 2005 году российская спортсменка стала чемпионкой Европы в помещении.