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"Просто сил уже нет": Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту решила завершить карьеру

Анна Чичерова принесла России золотую медаль на Олимпийских играх 2012 года.

26 июня, 20:17
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/annachicherova/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">annachicherova</a></p>

Фото © Instagram / annachicherova

Анна Чичерова заявила о том, что приняла решение завершить спортивную карьеру. Она является олимпийской чемпионкой 2012 года в прыжках в высоту.

"Думаю, что это всё. Отговорила роща золотая. Просто сил уже нет", — сказала Чичерова журналистам после выступления на чемпионате России в Чебоксарах.

Спортсменка также является чемпионкой мира, серебряным и дважды бронзовым призёром мировых первенств. В 2005 году российская спортсменка стала чемпионкой Европы в помещении.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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