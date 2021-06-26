"Просто сил уже нет": Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту решила завершить карьеру
Анна Чичерова принесла России золотую медаль на Олимпийских играх 2012 года.
Фото © Instagram / annachicherova
Анна Чичерова заявила о том, что приняла решение завершить спортивную карьеру. Она является олимпийской чемпионкой 2012 года в прыжках в высоту.
"Думаю, что это всё. Отговорила роща золотая. Просто сил уже нет", — сказала Чичерова журналистам после выступления на чемпионате России в Чебоксарах.
Спортсменка также является чемпионкой мира, серебряным и дважды бронзовым призёром мировых первенств. В 2005 году российская спортсменка стала чемпионкой Европы в помещении.
Ранее нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин рассказал, где хочет закончить свою карьеру.
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