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Укусила полицейского: На севере Москвы женщину задержали в МФЦ после отказа надеть маску

В главке МВД рассказали, что она "вела себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции".

26 июня, 20:11

На севере Москвы женщину задержали в МФЦ после отказа надеть маску. Видео © Соцсети

Полиция задержала посетительницу МФЦ на улице Куусинена на севере Москвы. Как сообщили в столичном ГУ МВД РФ, поступил звонок с жалобой, что женщина не реагирует на просьбу работников учреждения надеть маску, ведёт себя неадекватно.

"На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. На требования стражей порядка о прекращении противоправного поведения гражданка начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя", — сообщили в ведомстве.

Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, в процессе задержания женщина упала в обморок. Её доставили в отдел полиции и составили протоколы по административным статьям о нарушении санитарных норм и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

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Напомним, ситуация с коронавирусом в Москве начала ухудшаться с начала июня. Власти города ввели ряд ограничений, а также обязали работников сферы услуг вакцинироваться. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с ковидом в городе. А с 22 июня в Москве введены ограничения на проведение массовых мероприятий численностью более 500 человек. Они распространяются в том числе и на те шоу, которые проводятся на открытом воздухе.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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