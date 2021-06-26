На севере Москвы женщину задержали в МФЦ после отказа надеть маску. Видео © Соцсети

Полиция задержала посетительницу МФЦ на улице Куусинена на севере Москвы. Как сообщили в столичном ГУ МВД РФ, поступил звонок с жалобой, что женщина не реагирует на просьбу работников учреждения надеть маску, ведёт себя неадекватно.

"На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. На требования стражей порядка о прекращении противоправного поведения гражданка начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя", — сообщили в ведомстве.