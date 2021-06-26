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Мальчик стрелял по бурундукам, а попал дяде в голову

Полиция расследует дело как несчастный случай. Мужчина, к счастью, получил травму, не опасную для жизни.

26 июня, 20:51
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Фото © flickr/nstawski

В американском штате Нью-Гэмпшир восьмилетний мальчик случайно ранил своего дядю в голову, когда они стреляли по бурундукам. Об этом сообщает полиция города Милтон.

"Племянник и 32-летний мужчина стреляли в бурундуков, пуля срикошетила после убийства бурундука и попала 32-летнему дяде в голову", говорится в сообщении полиции.

Правоохранители расследуют дело как несчастный случай. Мужчину доставили в больницу, ожидается, что он выздоровеет. Как говорят медики, ранение было лёгким и неопасно для жизни.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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