Мальчик стрелял по бурундукам, а попал дяде в голову

В американском штате Нью-Гэмпшир восьмилетний мальчик случайно ранил своего дядю в голову, когда они стреляли по бурундукам. Об этом сообщает полиция города Милтон.

"Племянник и 32-летний мужчина стреляли в бурундуков, пуля срикошетила после убийства бурундука и попала 32-летнему дяде в голову", — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители расследуют дело как несчастный случай. Мужчину доставили в больницу, ожидается, что он выздоровеет. Как говорят медики, ранение было лёгким и неопасно для жизни.