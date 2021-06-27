Более полумиллиона вопросов поступило к прямой линии с Путиным

К прямой линии президента РФ Владимира Путина, которая намечена на 30 июня, поступило уже более 522 тысяч вопросов. Об этом сообщили в эфире телеканала "Россия 24".

Большая часть вопросов поступила через кол-центр — 308 тысяч. Посредством СМС — 100 тысяч. Также есть другие каналы коммуникации, в том числе специальный сайт и страницы в соцсетях.

Ранее Лайф сообщал, что уже опубликована часть списка вопросов к прямой линии с Путиным. Обращения россиян принимаются с 12:00 20 июня и вплоть до окончания программы. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о подготовке прямой линии с Путиным. Представитель Кремля напомнил, что в этом году граждане могут направить президенту свои обращения с помощью специального приложения. Российский лидер во время мероприятия будет иметь непосредственный доступ к массиву вопросов. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).