Опубликована часть списка вопросов к прямой линии с Путиным

Прямая линия президента с гражданами пройдёт 30 июня и начнётся в полдень по Москве. Вопросы принимают с 12:00 20 июня и до завершения программы.



Россияне активно отправляют на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным вопросы на самые разнообразные темы. У кого-то накопились жалобы по поводу ограничений по льготной ипотеке и выплатам на детей, другие возмущены разбитыми дорогами, а некоторые граждане не хотят мириться с ростом цен на определённые продукты.

"Возможно ли снижение процентной ставки для тех, кто уже имеет ипотеку несколько лет? Таких семей огромное количество, и ситуация с ковидом для них тоже не прошла бесследно", — цитирует сайт moskva-putinu.ru вопрос жительницы Ставрополя.

Вместе с тем одна из жительниц Северобайкальска попросила Путина распространить льготную дальневосточную ипотеку на вторичный рынок жилья, а жена полицейского из Москвы предложила президенту ввести льготную ипотеку для сотрудников правоохранительных органов.

Жители Брянска, Иркутской области, Хакасии, Камчатки, а также Томска больше всего интересуются вопросом насчёт выплат на детей от трёх до семи лет. Речь идёт о случаях, когда граждане не попадают под льготную категорию из-за уровня своих доходов, но при этом не учитывается, что львиная доля семейного бюджета уходит на ипотеку и другие выплаты.

Из Симферополя и Самары президенту шлют вопросы с жалобами на рост цен на продукты. В своём видеообращении люди рассказывают, сколько у них стоит морковь, картофель и прочие продукты. Кроме того, россияне сетуют и на дорогие авиабилеты внутри страны или на отдых в том же Крыму.

Вместе с тем несколько вопросов посвящены плохим дорогам в разных уголках нашей страны, также есть жалобы на аварийные здания школ или вовсе отсутствие образовательных учреждений. Несколько из опубликованных обращений касаются проблем экологии, в том числе вырубки лесов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о подготовке прямой линии с Путиным. Представитель Кремля напомнил, что в этом году граждане могут направить президенту свои обращения с помощью специального приложения. Российский лидер во время мероприятия будет иметь непосредственный доступ к массиву вопросов.