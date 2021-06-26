Уровень реки Амур у Благовещенска превысил показатель наводнения 2013 года
Пик паводка в Приамурье ожидается в текущие выходные. По прогнозам, река поднимется ещё на 20–30 сантиметров.
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Уровень воды в реке Амур в районе города Благовещенска достиг 840 сантиметров. Это на 40 сантиметров выше отметки опасного явления. Известно, что во время одного из самых крупных наводнений в регионе в конце лета 2013 года уровень воды в Амуре достигал 822 сантиметров, сообщает "Коммерсант".
Согласно информации экстренных служб, возможно повышение уровня реки ещё на 20–30 сантиметров. Пик паводка в Приамурье ожидается в текущие выходные, 26–27 июня.
МЧС сообщает, что затопления зафиксированы в 16 населённых пунктах, частично подтоплены 21 дорога и пять мостов. Число подтопленных домов в Приамурье выросло до 388, участков — до 931. С начала наводнения было эвакуировано свыше полутора тысяч человек. Между тем Минобороны России нарастило до более полутора тысяч человек группировку, задействованную для оказания помощи пострадавшим от паводка жителям.
Ранее сообщалось, что власти Благовещенска ввели режим ЧС из-за угрозы паводка. В городе начали возводить насыпные дамбы.
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