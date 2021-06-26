Уровень реки Амур у Благовещенска превысил показатель наводнения 2013 года

Уровень воды в реке Амур в районе города Благовещенска достиг 840 сантиметров. Это на 40 сантиметров выше отметки опасного явления. Известно, что во время одного из самых крупных наводнений в регионе в конце лета 2013 года уровень воды в Амуре достигал 822 сантиметров, сообщает "Коммерсант" .

МЧС сообщает, что затопления зафиксированы в 16 населённых пунктах, частично подтоплены 21 дорога и пять мостов. Число подтопленных домов в Приамурье выросло до 388, участков — до 931. С начала наводнения было эвакуировано свыше полутора тысяч человек. Между тем Минобороны России нарастило до более полутора тысяч человек группировку, задействованную для оказания помощи пострадавшим от паводка жителям.