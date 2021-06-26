В МЧС предупредили москвичей о сильной жаре в воскресенье

В воскресенье в Москве ожидается сильная жара, воздух прогреется до 33 градусов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 27 июня с 10:00 до 20:00 в городе Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 31–33 °С", — указали в ведомстве.

Сотрудники МЧС рекомендовали быть осторожными и избегать перегрева на солнце. Стоит использовать одежду светлых тонов и носить головной убор. Рекомендовано пить больше воды, а также не оставлять детей без присмотра в местах купания. В случае ЧП необходимо позвонить в экстренные службы по номеру 101.