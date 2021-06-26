В МЧС предупредили москвичей о сильной жаре в воскресенье
В ведомстве дали ряд рекомендаций и отметили, что в случае ЧП необходимо позвонить по номеру 101.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
В воскресенье в Москве ожидается сильная жара, воздух прогреется до 33 градусов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 27 июня с 10:00 до 20:00 в городе Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 31–33 °С", — указали в ведомстве.
Сотрудники МЧС рекомендовали быть осторожными и избегать перегрева на солнце. Стоит использовать одежду светлых тонов и носить головной убор. Рекомендовано пить больше воды, а также не оставлять детей без присмотра в местах купания. В случае ЧП необходимо позвонить в экстренные службы по номеру 101.
Напомним, врач ранее объяснила, почему опасно есть мороженое в жаркую погоду.
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