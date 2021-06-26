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В МЧС предупредили москвичей о сильной жаре в воскресенье

В ведомстве дали ряд рекомендаций и отметили, что в случае ЧП необходимо позвонить по номеру 101.

26 июня, 15:43

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

В воскресенье в Москве ожидается сильная жара, воздух прогреется до 33 градусов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу.

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"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 27 июня с 10:00 до 20:00 в городе Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 31–33 °С", — указали в ведомстве.

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Сотрудники МЧС рекомендовали быть осторожными и избегать перегрева на солнце. Стоит использовать одежду светлых тонов и носить головной убор. Рекомендовано пить больше воды, а также не оставлять детей без присмотра в местах купания. В случае ЧП необходимо позвонить в экстренные службы по номеру 101.

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Напомним, врач ранее объяснила, почему опасно есть мороженое в жаркую погоду.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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