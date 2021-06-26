Российский миллионер из списка Forbes умер от коронавируса

На 72-м году жизни умер российский бизнесмен Олег Бурлаков. Об этом сообщает сайт kp.ru, ссылаясь на источник.

По данным издания, долларовый миллионер скончался в московском госпитале ещё 21 июня. Однако, как сообщает журнал Forbes, предприниматель умер в Монако, где и проживал последние годы. По словам близких Бурлакова, незадолго до трагедии он вернулся на Средиземноморское побережье из Москвы. От каких конкретно последствий коронавируса умер бизнесмен, не сообщается.

Отметим, что состояние Бурлакова оценивается в 650 миллионов долларов. Он занимал 177-ю строчку в списке богатейших россиян по версии Forbes. Бурлаков владел 75% акций "Стройлесбанка", также ему принадлежали лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания "Импульс".

В СМИ Бурлаков часто упоминался как владелец одной из самых красивых яхт в мире — "Чёрная жемчужина", длина которой составляет более ста метров. Уникальность судна в том, что оно способно передвигаться за счёт солнечной и ветряной энергии.