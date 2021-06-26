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Российский миллионер из списка Forbes умер от коронавируса

Состояние 71-летнего бизнесмена оценивается в 650 миллионов долларов. В СМИ его часто упоминали как владельца одной из самых красивых яхт в мире — "Чёрная жемчужина", длина которой превышает сотню метров.

26 июня, 15:33

Олег Бурлаков. Кадр из телепередачи РТРС

На 72-м году жизни умер российский бизнесмен Олег Бурлаков. Об этом сообщает сайт kp.ru, ссылаясь на источник.

По данным издания, долларовый миллионер скончался в московском госпитале ещё 21 июня. Однако, как сообщает журнал Forbes, предприниматель умер в Монако, где и проживал последние годы. По словам близких Бурлакова, незадолго до трагедии он вернулся на Средиземноморское побережье из Москвы. От каких конкретно последствий коронавируса умер бизнесмен, не сообщается.

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Отметим, что состояние Бурлакова оценивается в 650 миллионов долларов. Он занимал 177-ю строчку в списке богатейших россиян по версии Forbes. Бурлаков владел 75% акций "Стройлесбанка", также ему принадлежали лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания "Импульс".

В СМИ Бурлаков часто упоминался как владелец одной из самых красивых яхт в мире — "Чёрная жемчужина", длина которой составляет более ста метров. Уникальность судна в том, что оно способно передвигаться за счёт солнечной и ветряной энергии.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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