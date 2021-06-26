В Москве убившего студентку фаната онлайн-игр отправили в психушку вместо тюрьмы

Алексей М., который три года назад жестоко расправился с молодой студенткой в Москве, избежал тюремного заключения, так как был признан невменяемым. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным издания, в 2018 году, будучи 15-летним, Максимов подкараулил студентку РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Дарью Евдокимову возле банкомата на 4-й Новокузьминской улице, нанёс ей несколько ударов ножом в сердце и скрылся. При этом 40 тысяч рублей, которые девушка сняла с карты, подросток забрать хотел, но не успел — его спугнул прохожий. Пострадавшая скончалась на месте происшествия. Когда же полицейские вычислили Алексея по камерам видеонаблюдения и пришли к нему домой, он был занят своей любимой онлайн-игрой PUBG.

После этого парня допросили, а он, в свою очередь, наглядно продемонстрировал правоохранителям, как всё произошло, сказав, что убить Евдокимову ему якобы приказал внутренний голос. Однако после, несмотря на то что все улики указывали на него, малолетний убийца начал открещиваться от содеянного и заявил, что сознался в расправе лишь потому, что следователи на него давили. Тогда молодого человека направили на психолого-психиатрическую экспертизу, по результатам которой его признали невменяемым. В итоге теперь вместо отбывания срока в колонии Максимов проходит принудительное лечение в психушке.