В Ленобласти впервые за десять лет устроили заплыв на резиновых надувных куклах
Возвращение фестиваля Bubble Baba Challenge устроили в посёлке Лосево. В мероприятии приняли участие несколько сотен человек.
В Ленобласти впервые за десять лет устроили заплыв на резиновых надувных куклах. Видео © Соцсети
В Ленинградской области устроили заплыв на надувных резиновых женщинах в рамках фестиваля Bubble Baba Challenge, который не проводился уже десять лет. Видео с мероприятия опубликовали пользователи соцсетей.
Отметим, что в необычном заплыве приняли участие люди разных возрастов, среди которых были как мужчины, так и женщины. Кроме того, желающие поплавать на необычном "транспорте" прибыли из разных городов России, например, Самары и Архангельска. А среди названий "кораблей" можно было встретить не только привычные имена, причём мужские и женские, но и такие варианты, как "Подводница", "Иностранный агент", "Кумыс", "Френдзона" и другие.
"Трассу" для сплава организовали на Лосевских порогах в посёлке Лосево. На месте проведения мероприятия присутствовали медики, а участники были облачены в каски и спасательные жилеты.
Ранее Лайф рассказывал, что фестиваль "Дикая мята" отменили в ночь перед открытием из-за ковида. Главный санитарный врач направил руководителю Тульской области рекомендации об отмене концертно-развлекательных и массовых образовательных мероприятий.
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