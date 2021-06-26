В Ленобласти впервые за десять лет устроили заплыв на резиновых надувных куклах

В Ленинградской области устроили заплыв на надувных резиновых женщинах в рамках фестиваля Bubble Baba Challenge, который не проводился уже десять лет. Видео с мероприятия опубликовали пользователи соцсетей.

Отметим, что в необычном заплыве приняли участие люди разных возрастов, среди которых были как мужчины, так и женщины. Кроме того, желающие поплавать на необычном "транспорте" прибыли из разных городов России, например, Самары и Архангельска. А среди названий "кораблей" можно было встретить не только привычные имена, причём мужские и женские, но и такие варианты, как "Подводница", "Иностранный агент", "Кумыс", "Френдзона" и другие.