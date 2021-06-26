"Как дома": Глава делегации Болгарии рассказал о впечатлениях от Крыма
Он отметил, что большинство членов группы посетили полуостров впервые и смогли собственными глазами оценить его.
Фото © Pixabay
Глава делегации Болгарии, которая посетила с визитом Крым, Пламен Милетков рассказал, что на полуострове их встречали как дорогих гостей, было ощущение, что они находятся дома. Такими впечатлениями он поделился в беседе с РИА "Новости".
"Меня каждую поездку трогает больше всего то, что тут нас встречают как дорогого гостя. У меня есть полное ощущение того, что я в Крыму как дома", — рассказал Милетков.
"Вот как надо охранять границу!": Американцы оценили ответ российских моряков на британскую провокацию у Крыма
Он отметил, что большинство членов делегации приехали в Крым впервые и смогли собственными глазами оценить происходящее. Милетков выразил уверенность, что по возвращении домой они расскажут о развитии региона.
Делегация Болгарии в составе 13 человек, в число которых вошли два мэра и один вице-мэр городов страны, прибыла в Крым для участия в международном форуме болгарской культуры "Розафест", который организован при поддержке Фонда президентских грантов.
Ранее Лайф рассказывал, что глава делегации Болгарии назвал Крым законной частью России. Он также отметил, что санкции Запада являются несостоятельными. При этом полуостров не просто приспособился к условиям, а динамично развивается.
Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
Комментариев: 0