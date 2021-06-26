Глава делегации Болгарии, которая посетила с визитом Крым, Пламен Милетков рассказал, что на полуострове их встречали как дорогих гостей, было ощущение, что они находятся дома. Такими впечатлениями он поделился в беседе с РИА "Новости".

"Меня каждую поездку трогает больше всего то, что тут нас встречают как дорогого гостя. У меня есть полное ощущение того, что я в Крыму как дома", — рассказал Милетков.

Он отметил, что большинство членов делегации приехали в Крым впервые и смогли собственными глазами оценить происходящее. Милетков выразил уверенность, что по возвращении домой они расскажут о развитии региона.

Делегация Болгарии в составе 13 человек, в число которых вошли два мэра и один вице-мэр городов страны, прибыла в Крым для участия в международном форуме болгарской культуры "Розафест", который организован при поддержке Фонда президентских грантов.

Ранее Лайф рассказывал, что глава делегации Болгарии назвал Крым законной частью России. Он также отметил, что санкции Запада являются несостоятельными. При этом полуостров не просто приспособился к условиям, а динамично развивается.