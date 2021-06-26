НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Как дома": Глава делегации Болгарии рассказал о впечатлениях от Крыма

Он отметил, что большинство членов группы посетили полуостров впервые и смогли собственными глазами оценить его.

26 июня, 16:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Глава делегации Болгарии, которая посетила с визитом Крым, Пламен Милетков рассказал, что на полуострове их встречали как дорогих гостей, было ощущение, что они находятся дома. Такими впечатлениями он поделился в беседе с РИА "Новости".

"Меня каждую поездку трогает больше всего то, что тут нас встречают как дорогого гостя. У меня есть полное ощущение того, что я в Крыму как дома", — рассказал Милетков.

"Вот как надо охранять границу!": Американцы оценили ответ российских моряков на британскую провокацию у Крыма

"Вот как надо охранять границу!": Американцы оценили ответ российских моряков на британскую провокацию у Крыма

Он отметил, что большинство членов делегации приехали в Крым впервые и смогли собственными глазами оценить происходящее. Милетков выразил уверенность, что по возвращении домой они расскажут о развитии региона.

Делегация Болгарии в составе 13 человек, в число которых вошли два мэра и один вице-мэр городов страны, прибыла в Крым для участия в международном форуме болгарской культуры "Розафест", который организован при поддержке Фонда президентских грантов.

Евросоюз продлил санкции против России, действующие с 2014 года

Евросоюз продлил санкции против России, действующие с 2014 года

Ранее Лайф рассказывал, что глава делегации Болгарии назвал Крым законной частью России. Он также отметил, что санкции Запада являются несостоятельными. При этом полуостров не просто приспособился к условиям, а динамично развивается.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1